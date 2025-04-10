«Это народная сага»: в Альметьевске прошла презентация сериала ТНВ «Кеше китә, җыры кала»

Картина повествует о жизни татарского народа в военные и послевоенные годы — первые зрители не могли сдержать слез

Фото: предоставлено телеканалом ТНВ

Накануне в Альметьевске прошла долгожданная презентация телесериала «Кеше китә, җыры кала» («Человек уходит — песня остается»). Его сняли по заказу телеканала ТНВ в кинокомпании «Ватан 21 Век» при поддержке ПАО «Татнефть» и Комиссии при раисе Татарстана по поддержке и развитию татарского языка. Основой для картины стала одноименная повесть татарского писателя Мухаммета Магдеева. «Это народная сага. Герои переживают все исторические события от 1930-х до 1960-х годов. Они работают в колхозе. И страну поднимают, и войну выигрывают. Такое пламенное поколение», — рассказал о произведении режиссер сериала Александр Далматов. Подробнее о том, как снимали телеэпопею и как ее оценили первые зрители, — в материале «Реального времени».

«Я чувствую себя так, как будто я на церемонии вручения «Оскара»

22-серийная картина «Кеше китә, җыры кала» станет подарком всему татарскому народу, уверены ее создатели. Повесть Мухаммета Магдеева как основу выбрали не случайно. Она передает дух татарского народа, объяснил режиссер сериала Александр Далматов. Вчера в Альметьевском татарском государственном драматическом театре зрители впервые увидели одну из серий телеэпопеи.

— У нас сегодня, конечно, огромный праздник — родился новый татарский сериал. Исторический. Но я прежде всего хотел сегодня сказать слова огромной благодарности Наилю Ульфатовичу Маганову, руководителю «Татнефти», за поддержку татарской культуры, татарского кинематографа, татарского языка и за развитие татарского народа, — подчеркнул генеральный директор АО «ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов.

Он также поблагодарил руководство республики, театр, актеров, режиссера — всех, кто вложил душу в этот масштабный проект.

«Была проделана огромная работа, очень тяжелая и напряженная», — рассказал Ильшат Аминов. предоставлено телеканалом ТНВ

— Я чувствую себя так, как будто я на церемонии вручения «Оскара». Сейчас выйду, мне дадут статуэтку, и я, гордый, пойду фотографироваться со Шварценеггером. Но на самом деле была проделана огромная работа, очень тяжелая и напряженная, — признался Ильшат Аминов.

Сериал «Кеше китә, җыры кала» имеет огромное значение и для сохранения татарстанской национальной культуры, и для развития кинематографа республики, уверен заместитель генерального директора по социальному развитию ПАО «Татнефть» Ренат Мамин.

— Работа проделана колоссальная. Я уже успел пообщаться с коллегами, которые были непосредственно причастны к реализации этого проекта. И на самом деле это очень большой труд, который заслуживает самого глубокого уважения. Режиссер, сценаристы, декораторы, художники, конечно же, актеры, которые отдавали полностью себя… На самом деле, очень сложно снимать такие постановки. Кинематограф — это достаточно дорогостоящий вид культуры, но притом это один из самых эффективных инструментов донесения всех тех культурных посылов, того культурного кода, той истории, которую передает автор, — рассказал он.



Сериал «Кеше китә, җыры кала» имеет огромное значение и для сохранения татарстанской национальной культуры, и для развития кинематографа республики, уверен Ренат Мамин. предоставлено телеканалом ТНВ

«Эмоционально разрывать себя каждый раз»

Создать такую масштабную картину было непросто. По словам режиссера, сериал снимали почти год, с апреля 2024-го по февраль 2025-го, в семи районах и 20 деревнях Татарстана. Актерами стали 100 человек из 10 разных театров, еще 200 были задействованы в массовке.

— Это не только комедийный сериал — здесь патриотизм, культура, фольклор, сохранение народного языка, быта. Это со всех сторон актуально, — убежден Александр Далматов.



Исполнители главных ролей — актеры Альметьевского драмтеатра — признались: съемки дались непросто.

Снимали десять-пятнадцать дублей, рассказал Ильсур Хаертдинов. предоставлено телеканалом ТНВ

— Самые сложные сцены — это, конечно, послевоенные годы, когда главный герой без ноги, в тяжелом состоянии приходит с войны, его встреча с родителями. Безусловно, там нужно было включаться полностью, как-то приблизительно это сыграть невозможно. [Нужно] эмоционально разрывать себя каждый раз. Нам один эпизод приходилось переигрывать заново, снимали десять-пятнадцать дублей, и каждый раз проживать это было очень сложно, конечно, — рассказал «Реальному времени» заслуженный артист Татарстана, артист Альметьевского драматического театра Ильсур Хаертдинов, который сыграл Хакимуллу.

Его коллега Лейсан Ахмадеева, на экране перевоплотившаяся в героиню Васфикамал, впервые исполнила главную роль в кино.



Работали с полным доверием к режиссеру, призналась Лейсан Ахмадеева. предоставлено телеканалом ТНВ

— Было полное доверие к режиссеру. Мы пытались играть какую-то красивую Галиябану (речь идет о героине классической татарской пьесы о трагической любви, — прим. ред.), а он всегда говорил: «Галиябану не надо миңа монда!» («Галиябану мне здесь не нужна!»). Нужна такая деревенская женщина, — вспоминала она о съемках.

«Сцена, где девочка плакала: «Папа, папа!», прямо за душу берет»

Для первого показа создатели сериала выбрали пронзительный эпизод: отправление героев на Великую Отечественную войну. «Зрители должны задуматься, вернутся они или нет», — говорил перед презентацией Александр Далматов. После показа публика признавалась: не терпится узнать дальнейшую судьбу героев.

Сериал призван передать дух татарского народа, объяснил Александр Далматов. предоставлено телеканалом ТНВ

— Впечатления огромные, очень-очень понравился фильм. Радует, что здесь очень много молодежи, и они такие хорошие вопросы задают. Уже сегодня хочется смотреть сериал дальше. Мы в молодости много книг читали про войну. Маме моей 96 лет, она рассказывает о том, как мужчины уходили на фронт, и плачет. Моему дедушке не дали времени даже картошку доесть, сразу забрали. Все это вспоминается [при просмотре], — рассказала «Реальному времени» альметьевская певица Раиля Маннанова.

Присутствовавшие на презентации школьники тоже оценили новый сериал. Десятиклассница Ильвина Ахметянова призналась: берет гордость за то, что в проекте участвовали альметьевские актеры.

— Это так приятно — смотреть на них на большом экране. Когда сперва ходишь в театр, смотришь на них на сцене, а затем вдруг в сериале — это великолепно! Последняя сцена, где девочка плакала: «Әти, әти!» («Папа, папа!»), прямо за душу берет. Я пустила слезу, — поделилась она.

