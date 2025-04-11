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Житель Татарстана забил насмерть друга-инвалида во время застолья

15:00, 11.04.2025
Житель Татарстана забил насмерть друга-инвалида во время застолья
Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве и краже. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемый во время застолья нанес своему 46-летнему знакомому — инвалиду второй группы множественные удары:

  • несколько ударов кулаками по лицу;
  • не менее 18 ударов ногой в область грудной клетки;
  • не менее 5 ударов кулаками и ногами в область туловища.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Кроме того, злоумышленник незаконно проник в чужое жилище, откуда похитил велосипед.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд. В случае признания вины обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следственные действия и прокурорский надзор проводились под процессуальным руководством прокуратуры Татарстана.

Матвей Гавриков

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