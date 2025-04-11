Житель Татарстана забил насмерть друга-инвалида во время застолья
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве и краже. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, обвиняемый во время застолья нанес своему 46-летнему знакомому — инвалиду второй группы множественные удары:
- несколько ударов кулаками по лицу;
- не менее 18 ударов ногой в область грудной клетки;
- не менее 5 ударов кулаками и ногами в область туловища.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Кроме того, злоумышленник незаконно проник в чужое жилище, откуда похитил велосипед.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд. В случае признания вины обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Следственные действия и прокурорский надзор проводились под процессуальным руководством прокуратуры Татарстана.
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