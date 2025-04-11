Аксенов: пляжи Крыма очищены от мазута, курортный сезон не под угрозой

Фото: Галия Шакирова

Все пляжи Крыма полностью очищены от мазута, и незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании комиссии по развитию туризма.

— По мазуту обстановка спокойная. Хочу всем сказать, что пляжи полностью все вычищены. Выбросы абсолютно незначительные, не влияющие на проведение курортного сезона, — цитирует его слова РИА «Новости».

Аксенов сообщил, что в этом году в Крыму планируется открыть 340 пляжей. Он отметил, что на некоторых из них в настоящее время ведутся восстановительные работы.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Ранее Роспотребнадзор заявил об отсутствии вредных веществ в воздухе, морской воде и песке с пляжей Сочи, Геленджика, Туапсе, Крыма и Севастополя. По результатам проверки, пробы с курортов соответствуют установленным нормативам, несмотря на произошедшую ранее экологическую ситуацию на Черноморском побережье.

Напомним, в декабре прошлого года два нефтяных танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к разливу мазута в Черное море. В связи с этим в Краснодарском крае и Крыму был введен режим ЧС. Правительство России выделило 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива.

Рената Валеева