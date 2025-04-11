В Татарстане уровень занятости превышает среднероссийский и составляет 62%
Замминистра труда, занятости и соцзащиты Татарстана Клара Тазетдинова сообщила о положительной динамике на рынке труда республики. Уровень занятости в регионе достиг 62%, что выше среднероссийского показателя.
По ее словам, наблюдается рост средней заработной платы, которая по итогам года составила 75 тысяч рублей.
— Рост происходит не только за счет повышения фонда оплаты труда, но и за счет увеличения количества работников, — отметила Тазетдинова.
Татарстан занимает лидирующие позиции по уровню средних зарплат в Приволжском федеральном округе.
Напомним, что в Татарстане этим летом более 16 тыс. школьников смогут найти работу через службы занятости.
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