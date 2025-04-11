Женщина в США установила рекорд, прожив 130 дней с почкой свиньи

Фото: Максим Платонов

Американка из штата Алабама стала мировой рекордсменкой, прожив 130 дней с пересаженной почкой свиньи. Об этом сообщает Associated Press. Орган пришлось удалить на 131-й день из-за отторжения, и сейчас пациентка находится на диализе.

Пересадка почки свиньи была проведена в конце 2024 года, так как высокий уровень антител в организме женщины делал невозможной трансплантацию человеческого органа. Первое время она чувствовала себя хорошо, устанавливая рекорды выживаемости после подобных операций. Пациентка даже называла себя «суперженщиной», отмечая быстрое восстановление.

Ранее в США подобные экспериментальные операции проводились лишь четырем пациентам, но никто из них не прожил более двух месяцев. В случае с американкой прогнозы врачей были более оптимистичными.

Напомним, что Татарстан стал лидером по числу трансплантаций среди субъектов России без учета столичных федеральных центров.

Матвей Гавриков