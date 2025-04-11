Метшин предложил провести в городе детский фестиваль городов стран БРИКС+

Фото: Мария Зверева

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил провести в городе детский фестиваль городов стран БРИКС+ в области науки, искусства и технологий. Инициатива была озвучена на заседании Ассоциации городов стран БРИКС+ в Тегеране.

— Этот фестиваль станет площадкой для творческого и научного обмена между юными жителями наших стран. Он объединит детей, интересующихся наукой, искусством и современными технологиями, — отметили в пресс-службе мэрии Казани.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Мероприятие направлено на укрепление культурных связей между молодыми представителями стран БРИКС+ и увеличение их потенциала в ключевых направлениях развития современных городов.

Организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным. В его работе примут участие школьники и студенты из России, Китая, Бразилии, Индии, Индонезии, ЮАР и Ирана.



Напомним, что также мэр Казани предложил учредить премию по урбанистике для стран БРИКС+.



Матвей Гавриков