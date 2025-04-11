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Госрасходы США выросли на $154 млрд при Трампе, несмотря на усилия DOGE

18:36, 11.04.2025
Госрасходы США выросли на $154 млрд при Трампе, несмотря на усилия DOGE
Фото: Реальное время

По данным The Wall Street Journal, государственные расходы США увеличились на $154 миллиарда с момента инаугурации Дональда Трампа, несмотря на работу созданного им ведомства DOGE (Department of Government Efficiency), призванного сократить госрасходы.

скриншот из соцсети X

В публикации отмечается противоречие между заявленной политикой администрации Трампа по оптимизации государственных расходов и фактическим ростом бюджетных обязательств страны.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ряда стран. Пошлины вступят в силу 5 апреля и коснутся товаров из Евросоюза, Китая, Южной Африки, Индии, Южной Кореи и Японии.

Матвей Гавриков

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