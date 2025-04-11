Госрасходы США выросли на $154 млрд при Трампе, несмотря на усилия DOGE
По данным The Wall Street Journal, государственные расходы США увеличились на $154 миллиарда с момента инаугурации Дональда Трампа, несмотря на работу созданного им ведомства DOGE (Department of Government Efficiency), призванного сократить госрасходы.
В публикации отмечается противоречие между заявленной политикой администрации Трампа по оптимизации государственных расходов и фактическим ростом бюджетных обязательств страны.
Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ряда стран. Пошлины вступят в силу 5 апреля и коснутся товаров из Евросоюза, Китая, Южной Африки, Индии, Южной Кореи и Японии.
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