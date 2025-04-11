Белый дом: визит Уиткоффа в РФ — шаг к прекращению огня на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что состоявшаяся встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным является важным этапом на пути к прекращению огня на Украине и достижению мирного соглашения.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Я могу подтвердить, что господинн Уиткофф находится в России для прямых контактов с Кремлем и Владимиром Путиным. Это еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и окончательному мирному соглашению в России и на Украине, — отметила Левитт на брифинге.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность нового телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом после встречи российского лидера со спецпосланником.

Матвей Гавриков