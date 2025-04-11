Белый дом: визит Уиткоффа в РФ — шаг к прекращению огня на Украине
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что состоявшаяся встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным является важным этапом на пути к прекращению огня на Украине и достижению мирного соглашения.
— Я могу подтвердить, что господинн Уиткофф находится в России для прямых контактов с Кремлем и Владимиром Путиным. Это еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и окончательному мирному соглашению в России и на Украине, — отметила Левитт на брифинге.
Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность нового телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом после встречи российского лидера со спецпосланником.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.