Новости общества

21:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Песков допустил возможность нового разговора Путина и Трампа

20:23, 11.04.2025
Песков допустил возможность нового разговора Путина и Трампа
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность нового телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом после встречи российского лидера со спецпосланником.

— Теоретически возможен, то ли да, то ли нет, — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. При этом он не уточнил детали или возможные сроки такого общения.

Напомним, что сегодня в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Это была третья личная встреча Путина и Уиткоффа.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также