Песков допустил возможность нового разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность нового телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом после встречи российского лидера со спецпосланником.

— Теоретически возможен, то ли да, то ли нет, — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. При этом он не уточнил детали или возможные сроки такого общения.

Напомним, что сегодня в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Это была третья личная встреча Путина и Уиткоффа.



Матвей Гавриков