«Космос — благодатная почва для привлечения молодых людей в науку»

Госархив РТ представил уникальные фотографии в честь Дня космонавтики

Фото: Евгения Осипова

В КНИТУ-КАИ открылась выставка «Из истории космонавтики. Документы Архивной службы РТ рассказывают». Здесь представлены уникальные фотографии, отражающие работу в Казани в годы войны выдающихся ученых, создателей практической космонавтики, советских конструкторов Сергея Королева и Валентина Глушко, а также комплекс документов о посещении Татарстана первыми космонавтами. Подробности — в материале «Реального времени».

«Свет технической интеллигенции»

Это первый опыт выездной выставки в Казанском авиационном институте. Она приурочена непосредственно ко Дню космонавтики. Кроме того, ее создатели сделали акцент на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это событие проходит рефреном, рассказала кандидат исторических наук, заместитель директора ГБУ «Госархив РТ» Людмила Кузнецова.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

— В республике в годы войны работал свет технической интеллигенции, в том числе Сергей Королев и Валентин Глушко. Жили они очень скромно на Лядова, 5. Это здание сохранилось до сих пор. Закрытое конструкторское бюро НКВД при 16-м заводе — именно так это называлось. В простонародье именовалось «шарашкой». Королев работал в Казани над усовершенствованием самолета-бомбардировщика Пе-2. Это был самый массовый бомбардировщик во времена Великой Отечественной. И в общей сложности Татарстан за годы войны выпустил 10 тысяч подобных машин, — рассказала историк.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

Один из экспонатов выставки — экземпляр газеты «Ленинец» Казанского университета, полностью посвященный полету Юрия Гагарина в космос.

— Когда стало известно о том, что человек полетел в космос, по всей стране стали собираться стихийные митинги, демонстрации. В Казани проводились митинги на предприятиях и в вузах, и люди обменивались телеграммами. К полудню на Казанском почтамте скопилось огромное множество таких телеграмм, их были сотни. Моя мама в то время работала в КБ (конструкторское бюро). Несмотря на то, что все сотрудники серьезные люди, инженеры, они радовались как дети, бегали из кабинета в кабинет. Человек в космосе — это была огромная радость, — вспоминает Кузнецова.

«Чувство радости и гордости за нашу чудесную родину»

В газете «Ленинец» говорится о том, что в 12 часов состоялся митинг. Его проводил ректор университета Михаил Нужин и декан физико-математического факультета Шаукат Хабибуллин. Вот отрывок из текста телеграммы Юрию Гагарину от учебного заведения:

«До глубины души взволнованы вашим беспримерным подвигом. Чувство огромной радости и гордости за нашу чудесную родину, за наших чудесных людей заполняет наши сердца. От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в освоении космоса во славу нашей любимой Родины».

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

В 1967 году Гагарин приезжал в Казань для участия в фестивале дружбы советско-японской молодежи, рассказала сотрудник госархива: «Тогда он жил в самом обычном домике в молодежном лагере «Волга», у нас в Госархиве есть фотография, где он сидит на крыльце и играет с собачкой. В Казани побывала и женщина-космонавт Валентина Терешкова. Она участвовала в комсомольской конференции. Во время строительства КАМАЗа в Набережные Челны приезжал космонавт Петр Климук. Есть фото, где он встречается с жителями города. Там как раз проходил слет строителей и монтажников. В целом тогда тема космоса была ориентирована на молодежь. Чтобы росла техническая интеллигенция, чтобы молодые люди интересовались точными науками. Космос был благодатной почвой, чтобы привлекать талантливых молодых людей в науку».

Также на выставке, посвященной Дню космонавтики, представлена и одна из последних фотографий конструктора Валентина Глушко, сделанная в Казани в 1989 году. В том же году он скончался.

Встреча с героем

В честь празднования Дня космонавтики в КНИТУ-КАИ проводится целый ряд мероприятий. Об этом рассказала начальник управления социальной работы со студентами университета Ирина Халитова. Самым многочисленным стал конкурс рисунков.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

— КАИ не мог обойти стороной этот праздник. В стенах вуза проходят торжественные мероприятия, лекции и встречи, приуроченные ко Дню космонавтики. В начале апреля мы объявили конкурс рисунков на космическую тему, в нем приняли участие более 60 человек — студенты, сотрудники, дети сотрудников, учащиеся нашего лицея и просто жители Казани. Самому младшему участнику — четыре года, самому старшему — 60 лет, — рассказала представитель учебного заведения.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

В рамках празднования Дня космонавтики состоится встреча в онлайн-формате с космонавтом. Планируется прямое включение с Александром Лазуткиным, который в 1992 году был зачислен в отряд космонавтов. Его первой космической миссией стал «Союз ТМ-25», на котором он был бортинженером. Герой Российской Федерации расскажет о пройденном пути и о том, почему инженерные профессии так важны сегодня, сообщил проректор по образовательной деятельности КНИТУ-КАИ Роман Моисеев.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

Первая кафедра реактивных двигателей

С КАИ связаны имена выдающихся энтузиастов-конструкторов — Валентина Глушко и Сергея Королева, которые создавали техническую базу для запуска первого искусственного спутника Земли, а затем и полета человека в космос. В 1943—1944 гг. в КБ-103 ученые создавали и проводили испытания вспомогательного жидкостного ракетного двигателя РД-1 для пикирующего бомбардировщика Петлякова, выпускаемого на Казанском авиационном заводе.

Глушко вместе с директором КАИ Г. Каменковым и деканом второго факультета С. Румянцевым выступили с предложением о создании кафедры реактивных двигателей. Это предложение было одобрено правительством. На основании приказа Народного комиссариата была организована кафедра реактивных двигателей. Так КАИ стал первым вузом страны, где была создана подобная кафедра.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

В числе первых выпускников новой кафедры в июне 1946 года были Иван Иванов, впоследствии главный конструктор, Герой Социалистического Труда, а также — Махфузя Максутова, декан моторостроительного факультета.