«Космос — благодатная почва для привлечения молодых людей в науку»
Госархив РТ представил уникальные фотографии в честь Дня космонавтики
В КНИТУ-КАИ открылась выставка «Из истории космонавтики. Документы Архивной службы РТ рассказывают». Здесь представлены уникальные фотографии, отражающие работу в Казани в годы войны выдающихся ученых, создателей практической космонавтики, советских конструкторов Сергея Королева и Валентина Глушко, а также комплекс документов о посещении Татарстана первыми космонавтами. Подробности — в материале «Реального времени».
«Свет технической интеллигенции»
Это первый опыт выездной выставки в Казанском авиационном институте. Она приурочена непосредственно ко Дню космонавтики. Кроме того, ее создатели сделали акцент на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это событие проходит рефреном, рассказала кандидат исторических наук, заместитель директора ГБУ «Госархив РТ» Людмила Кузнецова.
— В республике в годы войны работал свет технической интеллигенции, в том числе Сергей Королев и Валентин Глушко. Жили они очень скромно на Лядова, 5. Это здание сохранилось до сих пор. Закрытое конструкторское бюро НКВД при 16-м заводе — именно так это называлось. В простонародье именовалось «шарашкой». Королев работал в Казани над усовершенствованием самолета-бомбардировщика Пе-2. Это был самый массовый бомбардировщик во времена Великой Отечественной. И в общей сложности Татарстан за годы войны выпустил 10 тысяч подобных машин, — рассказала историк.
Один из экспонатов выставки — экземпляр газеты «Ленинец» Казанского университета, полностью посвященный полету Юрия Гагарина в космос.
— Когда стало известно о том, что человек полетел в космос, по всей стране стали собираться стихийные митинги, демонстрации. В Казани проводились митинги на предприятиях и в вузах, и люди обменивались телеграммами. К полудню на Казанском почтамте скопилось огромное множество таких телеграмм, их были сотни. Моя мама в то время работала в КБ (конструкторское бюро). Несмотря на то, что все сотрудники серьезные люди, инженеры, они радовались как дети, бегали из кабинета в кабинет. Человек в космосе — это была огромная радость, — вспоминает Кузнецова.
«Чувство радости и гордости за нашу чудесную родину»
В газете «Ленинец» говорится о том, что в 12 часов состоялся митинг. Его проводил ректор университета Михаил Нужин и декан физико-математического факультета Шаукат Хабибуллин. Вот отрывок из текста телеграммы Юрию Гагарину от учебного заведения:
«До глубины души взволнованы вашим беспримерным подвигом. Чувство огромной радости и гордости за нашу чудесную родину, за наших чудесных людей заполняет наши сердца. От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в освоении космоса во славу нашей любимой Родины».
В 1967 году Гагарин приезжал в Казань для участия в фестивале дружбы советско-японской молодежи, рассказала сотрудник госархива: «Тогда он жил в самом обычном домике в молодежном лагере «Волга», у нас в Госархиве есть фотография, где он сидит на крыльце и играет с собачкой. В Казани побывала и женщина-космонавт Валентина Терешкова. Она участвовала в комсомольской конференции. Во время строительства КАМАЗа в Набережные Челны приезжал космонавт Петр Климук. Есть фото, где он встречается с жителями города. Там как раз проходил слет строителей и монтажников. В целом тогда тема космоса была ориентирована на молодежь. Чтобы росла техническая интеллигенция, чтобы молодые люди интересовались точными науками. Космос был благодатной почвой, чтобы привлекать талантливых молодых людей в науку».
Также на выставке, посвященной Дню космонавтики, представлена и одна из последних фотографий конструктора Валентина Глушко, сделанная в Казани в 1989 году. В том же году он скончался.
Встреча с героем
В честь празднования Дня космонавтики в КНИТУ-КАИ проводится целый ряд мероприятий. Об этом рассказала начальник управления социальной работы со студентами университета Ирина Халитова. Самым многочисленным стал конкурс рисунков.
— КАИ не мог обойти стороной этот праздник. В стенах вуза проходят торжественные мероприятия, лекции и встречи, приуроченные ко Дню космонавтики. В начале апреля мы объявили конкурс рисунков на космическую тему, в нем приняли участие более 60 человек — студенты, сотрудники, дети сотрудников, учащиеся нашего лицея и просто жители Казани. Самому младшему участнику — четыре года, самому старшему — 60 лет, — рассказала представитель учебного заведения.
В рамках празднования Дня космонавтики состоится встреча в онлайн-формате с космонавтом. Планируется прямое включение с Александром Лазуткиным, который в 1992 году был зачислен в отряд космонавтов. Его первой космической миссией стал «Союз ТМ-25», на котором он был бортинженером. Герой Российской Федерации расскажет о пройденном пути и о том, почему инженерные профессии так важны сегодня, сообщил проректор по образовательной деятельности КНИТУ-КАИ Роман Моисеев.
Первая кафедра реактивных двигателей
С КАИ связаны имена выдающихся энтузиастов-конструкторов — Валентина Глушко и Сергея Королева, которые создавали техническую базу для запуска первого искусственного спутника Земли, а затем и полета человека в космос. В 1943—1944 гг. в КБ-103 ученые создавали и проводили испытания вспомогательного жидкостного ракетного двигателя РД-1 для пикирующего бомбардировщика Петлякова, выпускаемого на Казанском авиационном заводе.
Глушко вместе с директором КАИ Г. Каменковым и деканом второго факультета С. Румянцевым выступили с предложением о создании кафедры реактивных двигателей. Это предложение было одобрено правительством. На основании приказа Народного комиссариата была организована кафедра реактивных двигателей. Так КАИ стал первым вузом страны, где была создана подобная кафедра.
В числе первых выпускников новой кафедры в июне 1946 года были Иван Иванов, впоследствии главный конструктор, Герой Социалистического Труда, а также — Махфузя Максутова, декан моторостроительного факультета.
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