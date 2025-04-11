Инфляция в России в марте ускорилась до 0,65%, годовая достигла 10,34%

Фото: Сейтумерова Анна

По данным Росстата, инфляция в России в марте 2025 года составила 0,65% против 0,81% в феврале и 1,23% в январе. За первые три месяца года потребительские цены выросли на 2,71%.

Показатель марта превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали рост на уровне 0,56%. Годовая инфляция также ускорилась с 10,06% в конце февраля до 10,34% в марте, превзойдя ожидания рынка на уровне 10,25%.

Таким образом, годовая инфляция продолжает расти, несмотря на снижение месячных показателей: с 9,52% на конец декабря 2024 года до 10,34% к марту 2025 года.

Напомним, что глава Банка России Эльвира Набиуллина представила годовой отчет перед комитетами Госдумы, озвучив важные прогнозы и инициативы. Она подчеркнула, что средняя ключевая ставка ЦБ в 2025 году, по ее расчетам, будет находиться на нижней границе прогноза в 19—22%. Набиуллина также подчеркнула, что текущее укрепление рубля, если оно станет устойчивым, поможет снизить инфляцию.

Матвей Гавриков