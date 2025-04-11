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Минобороны: российские ПВО уничтожили 1200 беспилотников за неделю

13:29, 11.04.2025
Минобороны: российские ПВО уничтожили 1200 беспилотников за неделю
Фото: Дарья Пинегина

Российские ПВО за прошедшую неделю уничтожили 1200 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

Согласно сводке ведомства, помимо БПЛА, российские ПВО сбили 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

— За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в заявлении Минобороны.

Напомним, за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 30 БПЛА над регионами России, из них 25 — над Курской областью, пять — над Белгородской областью.

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