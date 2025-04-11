Минобороны: российские ПВО уничтожили 1200 беспилотников за неделю
Российские ПВО за прошедшую неделю уничтожили 1200 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.
Согласно сводке ведомства, помимо БПЛА, российские ПВО сбили 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
— За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в заявлении Минобороны.
Напомним, за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 30 БПЛА над регионами России, из них 25 — над Курской областью, пять — над Белгородской областью.
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