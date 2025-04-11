Татарстанцы предпочли путешествия по республике, Москве и Эмиратам

Какие направления популярны в майские праздники

Фото: Максим Платонов

В предстоящие майские праздники жители Татарстана планируют путешествия внутри России, а многие решили обратить внимание и на достопримечательности родной республики. Гораздо меньшей популярностью пользуются зарубежные направления. Примечательно, что и сама Казань востребована среди путешественников — здесь ожидают туристов как из России, так и из других стран. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ожидается прирост в 4—5%

Татарстан и его столица продолжают оставаться в числе самых популярных направлений для путешествий — причем как среди россиян, так и среди иностранцев. Такие данные «Реальному времени» представили в Госкомитете республики по туризму.



— Мы ждем, что поток на майские праздники будет сравним с цифрами прошлого года, ожидаем прироста на уровне 4—5%. И, соответственно, в мае я рекомендую погулять по столице, съездить в Елабугу, Чистополь, Арск, также поехать в Раифу. Ну и, конечно, посетить Камско-Устьинский район, Великий Болгар. В общем, места, где природа просыпается после зимы, свежий воздух и хорошая инфраструктура, — рассказал председатель комитета Сергей Иванов.

Гостиницы также заявляют о хорошей планируемой загрузке. Как «Реальному времени» рассказала президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Инга Гадзаова, на данный момент на первомайские праздники забронировано уже около 85% номеров:

— Казань как была, так и останется популярным направлением. Город пользуется активным спросом. Если исходить из нынешних броней, то наблюдается следующая тенденция: первомайские праздники более загружены, чем выходные на 9 Мая.

Однако такие прогнозы могут не оправдаться: возможно, что туристы начнут бронировать номера на 9 Мая ближе к самой дате.

— В прошлом году было очень хорошо на майские праздники — загрузка составила около 80—85%. Но нужно учесть, что тогда было больше мероприятий, поэтому в этом году, возможно, будет меньше гостей. При этом, если смотреть по статистике за несколько лет без 2024 года, в целом ожидается некоторый прирост, — добавила Гадзаова.

Татарстанцы выбирают внутренние направления

Сами жители Татарстана, в свою очередь, отдают предпочтение внутренним направлениям. В топ мест для путешествий в майские выходные традиционно вошли Москва, Санкт-Петербург и черноморское побережье, рассказал изданию глава Ассоциации турагентств Татарстана Рамиль Мифтахов.



При этом татарстанцы не оставляют без внимания и родную республику. По данным Госкомитета по туризму, популярность стали набирать Камское Устье, Тетюши, Великий Болгар, Кукморский район, Чистополь и Свияжск.



— Гораздо реже жители республики выбирают зарубежные направления. Если говорить о них, то на первом месте Эмираты — люди отдают предпочтение солнцу и морю. При этом Турция, которая традиционно является самой посещаемой, в этом году чуть отстала. Во-первых, там высокие цены, во-вторых, не так тепло, как в Эмиратах, — пояснил Мифтахов.

Топ-3 востребованных направлений мая глава ассоциации представил в таком порядке: Эмираты, Египет и Турция.

— Сейчас у людей немного изменились приоритеты. Раньше они гнались за форматом «все включено», чтобы валяться в отеле, наедаться и напиваться. Сейчас им это не так важно, — добавил он.

При этом в прошлом году дела обстояли иначе. По данным казанского аэропорта, в период с 1 по 11 мая 2024 года наиболее востребованным зарубежным направлением стала Анталья. Второе место занимал Стамбул, а третье — Шарм-эш Шейх. В топ-5 также вошли Дубай и Хургада.

Что касается внутренних рейсов, в прошлом году топ представили Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Новосибирск.

Растет популярность экотуризма

К вариантам майского отдыха относятся и загородные объекты. Как «Реальному времени» рассказали в отделе по развитию проектов туризма и рекреации Института развития городов Татарстана, в республике растет популярность экотуризма.

— Мы наблюдаем тенденцию: количество людей, которые выбирают загородные объекты отдыха, увеличивается с каждым годом. Такой вид отдыха становится все более популярным. В 2023 году — 70 тыс. гостей, в 2024 — 100 тыс., — пояснили там.

К вариантам майского отдыха относятся и загородные объекты. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

При этом глэмпинги ожидают меньшую заполняемость, чем в прошлом году, рассказал изданию сооснователь Urman Camp Ильнар Хамидуллин. На данный момент на майские праздники забронировано около 35% мест.

— Если сравнивать с прошлым годом, заполняемость чуть хуже. Возможно, люди начнут бронировать ближе к датам, но пока так. Может быть, роль сыграл рост количества кемпингов, либо у людей стало меньше денег. При этом есть и постоянные гости, которые уже забронировали себе домики, — объяснил собеседник издания.

Чаще в глэмпингах республики отдыхают жители Татарстана. Однако в летний сезон растет и доля приезжих.