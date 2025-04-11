В Казани с начала года задержали 275 пьяных водителей
Госавтоинспекция Казани подвела итоги борьбы с нетрезвым вождением за первые 90 дней текущего года. За этот период было пресечено движение 275 водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
По данным ведомства, 125 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения было задержано 35 человек.
- ГИБДД напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдения правил дорожного движения и усиленном режиме работы автоинспекции. В ведомстве призывают использовать такси для безопасной перевозки в вечернее время.
Напомним, что 4 апреля в ночное время инспекторы Госавтоинспекции по Татарстану организовали масштабный рейд, направленный на повышение безопасности дорожного движения и профилактику дорожно-транспортных происшествий.
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