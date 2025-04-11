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Татарстан — в числе лидеров по зимнему турпотоку в России

14:20, 11.04.2025
Татарстан — в числе лидеров по зимнему турпотоку в России
Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в число лидеров среди регионов России по количеству туристических поездок в минувший зимний сезон. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников, пишет ТАСС.

Всего по стране с декабря по февраль было совершено 18 млн турпоездок, что на 7,4% больше, чем в предыдущем году.

— И лидеры те же, что и в прошлом году, — это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Крым, Свердловская область, Ставрополье. На эти регионы приходится более половины всех турпоездок, — отметил Решетников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министр также подчеркнул, что наряду с традиционными направлениями растет популярность и таких регионов, как Тверская, Владимирская, Новосибирская и Ульяновская области.

Татарстан занял шестое место по количеству бронирований жилья среди российских регионов. На долю республики пришлось 4% от общего объема бронирований.

Рената Валеева

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