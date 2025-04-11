Партия СРЗП поддержала кандидатуру Рустама Минниханова на предстоящих выборах раиса Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым, находящимся в Казани с рабочим визитом.
В ходе встречи обсуждалась деятельность регионального отделения партии. По словам Миронова, отделение успешно работает с 2003 года, насчитывая 50 местных отделений и 3 994 члена партии.
Партийный лидер высоко оценил социально-экономическое развитие Татарстана, назвав это заслугой Минниханова. Особую благодарность он выразил за активную позицию в вопросах местного самоуправления, в частности за поддержку двухуровневой системы.
Рустам Минниханов в свою очередь отметил конструктивную работу членов партии в регионе и их преданность интересам избирателей.
В завершение встречи Сергей Миронов заявил о личной и партийной поддержке кандидатуры Рустама Минниханова на предстоящих выборах раиса Татарстана.
Напомним, что председатель Госсовета Татарстана, секретарь политсовета татарстанского отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин объявил о намерении партии предложить действующего руководителя республики Рустама Минниханова в качестве кандидата на должность раиса Татарстана на предстоящих выборах.
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