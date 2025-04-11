Росстат: в феврале смертность в России снизилась на 3,2%

Фото: Динар Фатыхов

В феврале 2025 года уровень смертности в России сократился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, младенческая смертность уменьшилась на 12,8%. По отношению к январю 2025 года показатели также улучшились: общая смертность снизилась на 14,8%, младенческая — на 12,6%, сообщает Росстат.

Наибольшее снижение общей смертности зафиксировано в Магаданской области (минус 13,6%) и Адыгее (минус 12,7%). Рождаемость в феврале выросла в ряде регионов: лидерами стали Магаданская область (плюс 18,4%), Севастополь (плюс 15,9%) и Псковская область (плюс 8,5%).

В Татарстане естественная убыль населения в январе 2025 года составила 1,2 тыс. человек, что на 40% меньше, чем годом ранее. Рождаемость в регионе увеличилась на 9,1%, а число умерших сократилось на 13,1%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что в январе 2025 года естественная убыль населения в Татарстане составила 1,2 тыс. человек, что на 40% (или 806 человек) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Матвей Гавриков