УНИКС отзаявил Тони Тейлора и Луи Лабери
Баскетбольный клуб УНИКС объявил об исключении из заявки команды на текущий сезон двух легионеров: американского защитника Тони Тейлора и французского форварда Луи Лабери.
— Благодарим Тони и Луи за профессионализм, яркую и самоотверженную игру! — говорится в официальном сообщении клуба.
Оба баскетболиста в настоящее время продолжают находиться в расположении команды.
Напомним, что Тони Тейлор выступал за УНИКС на позиции защитника, а Луи Лабери играл на позиции форварда. Клуб уже объявил о подписании контракта с американским защитником/легким форвардом Дэрраном Хиллиардом. Соглашение с 31-летним игроком рассчитано до конца сезона.
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