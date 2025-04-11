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В Татарстане открылся сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь

14:59, 11.04.2025
В Татарстане открылся сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь
Фото: Динар Фатыхов

Госкомитет Татарстана по биоресурсам объявил об открытии сезона весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь.

Охота на селезней уток и гусей продлится с 12 по 21 апреля.

В Госкомитете напоминают об основных правилах проведения охоты:

  • Охота разрешена только из укрытия.
  • Разрешено использование гладкоствольного огнестрельного оружия, заряженного дробью не более 5 мм.
  • Ходовая охота запрещена.
  • Плавательные средства можно использовать только для создания укрытия, а также для транспортировки и сбора добытой дичи (без использования моторов).
  • Запрещено использование собак и ловчих птиц, за исключением подружейных собак для поиска раненой пернатой дичи (подранков) и подачи добытой пернатой дичи.
Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Также сообщается о следующих сроках охоты:

  • Охота на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток: с 5 апреля по 6 мая.
  • Охота на боровую дичь (самцы глухарей и тетеревов, вальдшнеп): с 19 по 28 апреля.
Рената Валеева

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