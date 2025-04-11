В Татарстане открылся сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь
Госкомитет Татарстана по биоресурсам объявил об открытии сезона весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь.
Охота на селезней уток и гусей продлится с 12 по 21 апреля.
В Госкомитете напоминают об основных правилах проведения охоты:
- Охота разрешена только из укрытия.
- Разрешено использование гладкоствольного огнестрельного оружия, заряженного дробью не более 5 мм.
- Ходовая охота запрещена.
- Плавательные средства можно использовать только для создания укрытия, а также для транспортировки и сбора добытой дичи (без использования моторов).
- Запрещено использование собак и ловчих птиц, за исключением подружейных собак для поиска раненой пернатой дичи (подранков) и подачи добытой пернатой дичи.
Также сообщается о следующих сроках охоты:
- Охота на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток: с 5 апреля по 6 мая.
- Охота на боровую дичь (самцы глухарей и тетеревов, вальдшнеп): с 19 по 28 апреля.
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