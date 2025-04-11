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Росстат улучшил прогноз роста ВВП России в 2024 году до 4,3%

20:12, 11.04.2025
Росстат улучшил прогноз роста ВВП России в 2024 году до 4,3%
Фото: Максим Платонов

Росстат пересмотрел прогноз роста ВВП России в 2024 году в сторону увеличения — с 4,1 до 4,3%. Корректировка связана с уточнением данных по индексу физического объема валовой добавленной стоимости в строительстве и информации о налогах на продукты.

  • Ведомство также представило первую оценку динамики ВВП за IV квартал 2024 года, согласно которой показатель вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Напомним, что по итогам 2024 года ВВП в России превысил 200 трлн рублей.

Матвей Гавриков

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