ЦБ предупредил о мошенниках, которые разрабатывают программы для инвестиции в цифровой рубль

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Банк России сообщил о появлении мошеннических схем, связанных с поддельными инвестиционными программами в цифровой рубль. Аферисты создают сайты, используя фирменные цвета и логотипы, и зазывают граждан якобы инвестировать в цифровые рубли для получения пассивного дохода.

На поддельных сайтах пользователям предлагается внести деньги на «депозит», где их встречает «личный менеджер». Мошенники активно агитируют людей присоединиться к несуществующей программе, убеждая спешить, пока «порог входа низкий».

В Центробанке подчеркнули, что инвестиционных программ, связанных с цифровым рублем, не существует, и призвали граждан доверять только официальным источникам информации.

Напомним, что недавно 35-летняя жительница Чистополя стала жертвой мошенников, поверив в обещания быстрого обогащения через инвестиции. Женщина лишилась 383 тысяч рублей.



Матвей Гавриков