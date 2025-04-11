ТЮЗ ставит Кира Булычева в Левченко и готовит аудиопроменад по Спасской башне

Сейчас Театр юного зрителя работает на 47 площадках города

Сейчас ТЮЗ — это не Островского, 12, а 47 адресов по всему городу.. Фото: Максим Платонов

В этом сезоне казанский ТЮЗ, пребывающий в режиме постоянных гастролей по городу ввиду работ в здании на Островского, 12, создал серию постановок и проектов патриотической направленности. Новый спектакль «Нина и хлебные карточки» театр сыграет в ДК «Полимер» в Левченко, а потом будет показывать его на выездах для школьников. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Нужно иметь терпение»

Как напомнила директор ТЮЗа Айгуль Горнышева, проекты, посвященные Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, начали готовиться в прошлом году, когда в театре прошла лаборатория по произведениям писателей республики. Один из эскизов вырос в спектакль «Слушай мои позывные» по биографии и творчеству Геннадия Паушкина. Как сообщила Горнышева, сейчас комиссия по топонимике поддержала их предложением присвоить одной из улиц имя Паушкина, она появится в Адмиралтейской слободе. До этого ТЮЗ также успешно ходатайствовал по увековечиванию памяти Евгения Шварца (улица находится в ЖК «Залесный сити»).

Потом появился спектакль «Просто жить», основанный на истории актера из Луганска Артема Малахова, ушедшего на СВО. Сейчас театр готовит 45-минутную постановку «Нина и хлебные карточки» по рассказу Кира Булычева, где, по словам главного режиссера Радиона Букаева, связываются два времени — 40-е и 70-е. Спектакль будет играться для школьников.

Эти и другие проекты ТЮЗ представит в качестве хедлайнера на Балтийском культурном форуме на следующей неделе.

— ТЮЗ — такая организация, чью работу не видно сразу, — отметил Букаев. — Есть период накопления. Когда ты работаешь с детской аудиторией, тебе нужно иметь терпение. Потому что дети растут, получают впечатления. Если они регулярно ходят в театр или театр встречается с ними на их территории, например, в школе, я уверен, что результат будет виден через время.

В главном здании ТЮЗа начались работы. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Почему важно ездить в школы

В прошлом году ТЮЗ выехал из здания на Островского в связи с масштабной реконструкцией-реставрацией-ремонтом. И играет на 47 площадках города: это семь театров, 19 домов культуры и культурных центров, а также 21 школа. Спектакли собирают больше 73 тысяч зрителей. Проект «ТЮЗ в школе» ведет педагог-организатор Ирина Молодцова: актеры читают отрывки из классики, а потом она разбирает их с детьми. В этом году изучают тексты писателей-фронтовиков.

— Мы видим, как подростки проникаются доверительной атмосферой и готовы вести открытый диалог о своих чувствах, мыслях, — отметила Молодцова.

Работы в зданиях на Островского закончатся, как планируют, к 2027 году. Так, в ТЮЗе откроют малый универсальный зал на 70 мест с холлом. Также отдельно Горнышева отметила появление кладовых и складов. На месте останется усовершенствованный основной зал на 267 мест. При этом планируется играть, как было заведено ранее, и в других пространствах театра. Не оставляет надежду ТЮЗ освоить дворовое пространство, включая склады.

Начальник отдела реставрации ГИСУ РТ Майя Морозова напомнила, что на проведение ремонтно-реставрационных работ в этом году выделено 727 млн рублей:

— После пожара, когда воссоздавался ТЮЗ, средства были ограничены, многие вещи мы не могли предусмотреть, восстановить период Дворянского собрания.

— Когда мы будем заканчивать проект, надеемся, республика нас поддержит, — резюмировала она.

«Первое, что я услышал от руководства — у нас грядет реконструкция»

Между тем театр продолжает работать над проектами вне родных стен. В начале лета появится аудиоспектакль «Тайна Спасской башни» (6+), совместный проект с «Казанским Кремлем». Текст пьесы написала Маргарита Кадацкая.

— Первое, что я услышал от руководства — у нас грядет реконструкция, — пояснил Букаев. — Когда она будет — тогда еще не было понятно. Я сидел и думал — что это значит? Мы будем бродячими артистами. Тебе нужно приготовиться, что ты будешь в разных местах. Отсюда начали вырастать идеи спектаклей вне театральных пространств.

Радион Букаев. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

— События у нас в стране, в мире диктуют, ты не можешь не реагировать, потому что театр — это здесь и сейчас, это сегодня, — добавил главный режиссер, объяснив, что все проекты ТЮЗа задумываются на долгий срок. И поблагодарил службу зрителей театра, благодаря которой в репертуаре теперь нет ни одного чисто развлекательного спектакля.