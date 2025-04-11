В Казани пройдут выездные вакцинации от бешенства и регистрации домашних животных
В предстоящие выходные, 12 и 13 апреля, в различных районах Казани будут организованы выездные пункты для регистрации домашних животных и их вакцинации от бешенства. Процедуры проведут специалисты Государственного ветеринарного объединения.
12 апреля (суббота):
Ж/м Кульсеитово:
- ул. Главная, 2: 10.00 — 12.00;
- ул. Зеркальная, 1: 12.10 — 14.00;
- Московский район — ул. Декабристов, 178а: 10.00 — 14.00.
Ж/м Салмачи:
- ул. Центральная, 18: 10.00 — 12.00;
- ул. Центральная, 139: 12.30 — 14.30;
Поселок Борисоглебское: у церкви: 09.00 — 12.00.
13 апреля (воскресенье):
- Ж/м «Большие Дербышки» — ул. Кооперативная, 8а: 10.00 — 13.00;
- Ж/м «Малые Дербышки» — ул. Кооперативная, 33: 13.00 — 16.00;
- Поселок Северный — перекресток улиц Давыдова и Литвинова: 09.00 — 12.00;
- Поселок Старые горки — ул. Артельная, 10: 10.00 — 12.00;
- Поселок Борисково — пер. Якты Юл, 4: 12.30 — 14.30.
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