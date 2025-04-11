УНИКС подписал американского защитника Маркуса Кина

Фото: Динар Фатыхов

Баскетбольный клуб УНИКС объявил о подписании контракта с 29-летним американским защитником Маркусом Кином (178 см, 80 кг) до конца сезона.

В текущем сезоне Кин выступал за греческий «Марусси», где в 17 матчах чемпионата Греции в среднем набирал 14,7 очка, 4,2 передачи и 1,8 подбора за 27 минут. В Кубке ФИБА-Европа его показатели составили 17,0 очка, 3,3 передачи и 2,3 подбора за 26 минут.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее, в сезоне-2020/21, игрок выступал в Единой лиге ВТБ за таллинский «Калев», где стал лучшим снайпером чемпионата и вошел в символическую пятерку. В матче против ЦСКА он набрал 26 очков, сделал 8 передач и 6 подборов.

Кин также играл за команды из Словении, Франции, Украины, Китая, Италии, Таиланда, Южной Кореи, США и Тайваня. В 2018 году он стал лучшим снайпером Кубка чемпионов Азии, а в 2022 — чемпионата Италии.

Напомним, что баскетбольный клуб УНИКС объявил об исключении из заявки команды на текущий сезон двух легионеров: американского защитника Тони Тейлора и французского форварда Луи Лабери.



Матвей Гавриков