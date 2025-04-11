В Санкт-Петербурге началась встреча Путина и Уиткоффа
В Санкт-Петербурге началась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом сообщил Кремль.
Это будет третья личная встреча Путина и Уиткоффа.
Предыдущие переговоры прошли 13 марта в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда сообщил, что Путин через Уиткоффа передал американскому лидеру Дональду Трампу информацию и «дополнительные сигналы». Темы разговора представитель Кремля не раскрыл.
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