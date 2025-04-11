Фестивалю молодой режиссуры «Ремесло» придумывают новую концепцию

Поддержать своих, привезти звезд или устроить питчинг проектов?

Это прошлогодний участник фестиваля, «Девушки в любви», «mini театр» из Челябинска. Фото: предоставлено пресс-службой театра Кариева

В Казанском театре имени Кариева в начале апреля обсудили новую концепцию фестиваля молодой режиссуры «Ремесло», здесь собрались режиссеры, актеры, критики, журналисты. Фестиваль проходит в Казани с 2009 года, к участию допускают спектакли, поставленные режиссерами в возрасте до 35 лет или в течение пяти лет после дебюта в профессии. Требует ли «Ремесло» перезагрузки или ему нужно вернуться к корням — выясняло «Реальное время».

Верните мой 2019-й

Как объяснил директор театра Кариева Ильнур Гайниев, «Ремесло»/«Һөнәр» проводится в декабре, но думать о его концепции необходимо заранее, чтобы, в частности, понять, как все будет выглядеть в финансовом плане.

Заместитель директора по маркетингу Альбина Карамиева рассказала историю «Ремесла» и представила статистические выкладки. Фестиваль появился в 2009 году. До 2018-го его организацией занимался театр Камала, сейчас — Кариевский. За все это время было показано более 200 спектаклей, больше всего — в 2019-м (25). Разумеется, больше всего отличились казанские и челнинские театры, четырежды приезжали актеры из Туймазов. Также на карте фестиваля — Уфа, Владимир, Салават, Псков, Ижевск, Чебоксары, Лысьва, Санкт-Петербург, Барнаул, Губаха, Челябинск, Акмола. Лидер по числу постановок — Ильгиз Зайниев (его спектакли показывали 17 раз). Также в топе — Ильсур Казакбаев с большим отрывом, Айдар Заббаров, Лилия Ахметова, Тимур Кулов.

Каримова напомнила, что с 2014 по 2022 год в рамках фестиваля работала образовательная программа с лекциями, встречами, круглыми столами. В прошлом году «Ремесло» ограничилось 14 спектаклями из восьми городов, и тогда его организаторы говорили, что фестивалю нужны серьезные перемены: в бюджете, концепции, датах.



Статистику оценил программный директор фестиваля Нияз Игламов: «Смотришь на пики активности и видишь, что здесь была пандемия, а здесь резко скакнул доллар, а бюджет остался на уровне прошлого года. Я не критикую, большая работа проделана, но анализ пока находится на уровне фактографии».

Игламов также отметил, что за 15 лет концепция фестиваля менялась, были опробованы различные форматы. Он вспомнил, что в Казань приезжали молодые критики, здесь работал Дмитрий Черняков и читал лекции Адольф Шапиро.

— Найти сегодня абсолютно новую модель фестиваля невозможно, — отметил Игламов, как будто ставя непосильную задачу. Куда двигаться? Если сосредоточиться на молодых режиссерах, то будет отток зрителей. Ставить на большие имена — тоже тупиковая история. К тому же не на каждого большого человека приедет много людей. И очень редко — сами режиссеры.

Нурбек Батулла проговорил тему наставничества. предоставлено Всемирным форумом татарской молодежи

Наставничество, мониторинг, ярмарка проектов

Прозвучала идея наставничества — почему бы спектакли на фестивале не обсуждать режиссерам, не вести консультации? Игламов ответил, что это будет закрытый процесс, ведь не может именитый режиссер при актерах критиковать молодого.

Преподаватель, поэт и журналист Айрат Бик-Булатов предложил в целом вести мониторинг, чтобы понимать, где в Татарстане появляются молодые режиссеры.

Очевидная идея — перенести дату фестиваля. Как отметил начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов, традиционный декабрь не очень удобен, много отчетов и событий.

— Он неудобен и финансово, — согласился Гайниев, — закрываешь год под ноль, а здесь надо встречать гостей. Мы уже думали про весну...

— А там студенты готовятся к сессии, — прозвучало в ответ.

Статистика фестиваля. предоставлено пресс-службой театра Кариева

Хореограф Нурбек Батулла считает, что «Ремеслу» хорошо бы инициировать новые проекты, когда опытный режиссер работает не с самыми опытными художниками, сценографами.

— Он их чему-то научит, наверное, это и есть наставничество, — отметил Батулла, вспомнив свой опыт работы в Мензелинске с именитым якутским режиссером Сергеем Потаповым.

Его поддержал фотограф, режиссер, драматург Рамис Назмиев, предложив ввести, по аналогии с кинематографом, систему питчингов: режиссеры понимают, какие проекты интересны местным театрам и презентуют на фестивале свои идеи директорам и худрукам. А потом показывают на следующем «Ремесле».

Так проходят кино-питчинги в Казани. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

«Я бы не стал искать чего-то нового»

Недавно ставший директором Камаловского театра Ильгиз Зайниев и вовсе предложил вернуться к основам. Он напомнил, что в 2009 году в Татарстане молодых режиссеров просто не было, и это связано было и с демографической ямой.

— Это был фестиваль молодой татарской режиссуры, — сказал Зайниев. — Набрали 4-5 человек наших однокурсников, была также Нафиса Исмагилова, Булат Бадриев. Все приблизительно на равных. Ни у кого не было бюджета, опыта. Я в первом фестивале участвовал в спектакле Эмиля Талипова как актер. Со второго — уже как режиссер. Сейчас стоит задача — сделать крутой фестиваль. А тогда была задача — найти, распиарить молодых режиссеров, чтобы Фарида Исмагилова (директор Альметьевского театра, — прим. ред.) узнала, что есть Рамиль Гараев. Я понимаю, что хочется резонанса. Но тогда не было задачи продать билеты, чтобы о фестивале говорили на улице. Цель была внецеховая.

Также он отметил, что при жизни директора Камаловского Шамиля Закирова «Ремесло» называлось фестивалем молодой татарской режиссуры, позднее слово «татарской» исчезло.

Поэтому Зайниев предложил вернуться к формату республиканского фестиваля. И если и приглашать людей со стороны, то равных по статусу.

— Я бы не стал искать чего-то нового, я бы вернулся к старому, — резюмировал Зайниев.

Ильгиз Зайниев предложил вспомнить 2009-й. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Если закончатся эти деньги, Казань еще продержится»

На круглом столе также обсудили проект «Театры малых городов» партии «Единая Россия». С одной стороны, театры получили средства, чтобы ставить крутые спектакли. С другой стороны, в родные храмы искусств не могли пробиться местные режиссеры, потому что на их место приехали гении извне. При этом отнюдь не все их спектакли пользуются спросом.

— Если закончатся эти деньги, Казань еще продержится, но Бугульма, Нижнекамск Альметьевск — посыпятся, — отметил Гайниев. — Все будут ставить Ильяс Закиров, Булат Бадреев...

«А кого же тогда везти?» — парировал Игламов. Зайниев показал на сидящего тут же Булата Гатауллина, актера Кариевского, уже поставившего три спектакля. Напомнил, что в Альметьевском театре над этим также работают актеры. Есть примеры в челнинском.

Булат Гатауллин — молодой режиссер с тремя спектаклями. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Гатауллин, к слову, высказался за привозы: «Иначе мы снова будем вариться только в своем котле. Когда мы еще увидим постановку из Лысьвы? Это тоже опыт».

— «Науруз» был фестивалем тюркских театров. «Ремесло» — для молодых. Тинчуринский — национальная драматургия. А сейчас все превращают в фестивали крутых спектаклей. Тогда, может, просто провести один? — указал Зайниев.

— Проблема в том, что у нынешнего поколения — не низкая рождаемость, — сказал Игламов. — Они ничего не читают, они реально тупые, они реально неграмотные, они ничего не знают. Я говорю студентам — вы же готовитесь на режиссера и вы не читали Шекспира?

В целом участники круглого стола сошлись во мнении, что нужна и работа с местными молодыми режиссерами, и звездная офф-программа, и наставничество, и питчинг. Теперь дело за Кариевским театром. Но, кажется, дело не только в концепции, а в нехватке бюджетов театров, в проблемах не только с режиссерами, но и с актерами, световиками, костюмерами, драматургами. А «Ремесло», как ртутный градусник, показывает состояние сценического искусства (не без учета демографии).