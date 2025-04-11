Игорь Гришин — хоккейный Моуринью или Слуцкий?

Что известно о новом тренере нижнекамских «волков»

Игорь Гришин на тренерском бортике питерского «Динамо». Фото: предоставлено ВХЛ

Потенциальный наставник нижнекамцев Игорь Гришин успешен в хоккее, когда его команда носит в своем названии слово «Химик». В команде «Химик» из Энгельса в Саратовской области Гришин провел два полноценных сезона в чемпионате СССР. Возглавив «Химик» из Воскресенска в Московской области, Гришин стал обладателем Кубка Петрова, главного трофея ВХЛ, второй по рангу лиги российского хоккея. «Реальное время» рассказывает о хоккейном пути тренера, которого прочат на пост главного наставника в «Нефтехимике».

Школа юниорского ЦСКА

Сначала стоит разъяснить, почему приход Игоря Гришина в нижнекамский «Нефтехимик» неофициально проанонсировали, а затем опровергли. Дело в том, что его нынешняя команда — санкт-петербургское «Динамо», казалось бы, безнадежно уступала в плей-офф Высшей хоккейной лиги воронежскому «Бурану» 0:3. Посчитав, что из такой ямы уже не выкарабкаться, переход Гришина озвучили, но он с подопечными не только сравнял счет, но и вырвал победу. Сейчас команде предстоит противостояние в четвертьфинале с «Магниткой» из Магнитогорска.

Парадокс турнирного пути состоит в том, что динамовцы будут бороться с командой, занявшей 16-е, последнее место по итогам регулярного чемпионата. Обыграв чемпиона регулярки — новокузнецкий «Металлург», хоккеисты второй магнитогорской команды сотворили сенсацию и сделали динамовцев фаворитами плей-офф. В нынешнем плей-офф в вышке творится нечто несуразное, когда в одной восьмой вылетели и тюменский «Рубин», и «Горняк» из Учалы, занявшие третье и четвертое места по итогам регулярки. Но с другой стороны, соперник команды Гришина — «Магнитка» сейчас стала флагманом магнитогорского хоккея после вылета из плей-офф местного «Металлурга». «Магнитка» переедет в главный дворец спорта города, и за нее будут переживать местные болельщики, движимые жаждой реванша. А вот то, что у ДСП, как сокращенно называют питерских динамовцев, прибавится болельщиков в Питере после вылета СКА из Санкт-Петербурга, верится с трудом.



Вернемся к личности тренера. Если нижнекамским коллегам удастся погрузить в воспоминания нового наставника Игоря Гришина, ему многое можно рассказать. Поскольку про главную армейскую звезду 1966 года рождения Игоря Вязьмикина известно, что первым тренером при наборе был Юрий Моисеев, то надо полагать, что и Гришина поначалу тренировал будущий наставник «Ак Барса». Правда, недолго, поскольку в 1974 году он ушел на работу в команду мастеров, возглавив СКА из Куйбышева.

Хоккейная школа ЦСКА во времена СССР позволяла даже самому заурядному юноше играть в компании с будущими, а подчас даже действующими звездами. Другое дело, что Игорю Гришину не повезло попасть в систему ЦСКА, когда главную команду возглавил Виктор Тихонов.



«Нефтехимик» второй сезон подряд не выходит в плей-офф. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Рагулин как царь и бог армейской молодежки тех лет

Воспитанник этой школы, двукратный чемпион СССР по молодежке Михаил Шуйдин вспоминал: «Выпуск у нас был хороший. Вячеслав Фетисов, Иван Авдеев, Серега Алексеев, который потом играл в Киеве, Харькове, но... Там так случилось, что ушел тренер главного ЦСКА Константин Локтев, его сменил Виктор Тихонов, а он сломал систему формирования армейской команды собственными воспитанниками. При Локтеве доверяли своим, лично мне посчастливилось играть в одной тройке с Борисом Михайловым и Владимиром Петровым в то время, когда Харламов не выступал из-за автомобильной травмы. Им нужен был партнер в тройку, вот и ставили меня на пару тренировок из молодежной команды, это была вполне нормальная практика в ЦСКА».



Контролировать весь процесс (перехода молодежи в основную команду) должен был великий Александр Павлович Рагулин, работавший тренером молодежной команды. Вот, кстати, первый человек из окружения Игоря Гришина, отвечавший за армейскую молодежку, которая при Тихонове меняла свое предназначение. Ранее воспитанники армейской школы были в числе сильнейших в стране, трио выпускников Вячеслав Анисин, Александр Бодунов, Юрий Лебедев, не найдя место в основе ЦСКА, ушли в столичные «Крылья Советов», поспособствовав их чемпионству 1974 года. Отдельное спасибо из Казани, поскольку в чемпионском составе был и наш Геннадий Маслов из СК им. Урицкого. В дальнейшем просто стало заметно, что школа ЦСКА снижает производительность.

Взять три финала первенства СССР 1980 года. Молодежка (до 19 лет) под руководством Александра Рагулина, в составе которой были Лысенков, Стельнов, Васильев, Мишуков и первые приглашенные: Голышев, Корженко, Синицын и Хомутов из хоккейного интерната в Горьком. Турнир для участников до 19 лет, поэтому ЦСКА пользовалось правом призывать в армию (то есть в команду) хоккеистов из профсоюзных команд. Ранее армейцы привыкли обходиться своими, но с приходом Тихонова они активно потрошили конкурентов уже на стадии молодежного хоккея, усиливая себя и ослабляя соперников.

Болельщики «Нефтехимика» в последний раз в плей-офф видели свою команду в противостоянии с «Ак Барсом». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Первое чемпионство в турнире до 15 лет

Самый младший возраст армейцев 1965—1966 годов рождения побеждает в Усть-Каменогорске, обойдя местное «Торпедо» и «Металлург» из Новокузнецка. Юниорам по 14–15 лет, они еще продолжают побеждать, но через год ситуация представляется катастрофичной. Армейская молодежка, усилившаяся ленинградцем Хализовым и очередным горьковчанином Пашинцевым, занимает четвертое место в первенстве, будучи разгромлена «Крылышками» 3:8 и свердловским «Лучом» 1:5. Для болельщиков 80-х это представляется катастрофой, но с годами понимаешь, что Свердловск выдаст на гора Илью Бякина, Олега Старкова, Леонида Трухно, недавно ушедшего из жизни Андрея Мартемьянова и еще семь хоккеистов в команды мастеров. В ЦСКА абсолютно спокойны: не успели призвать перспективных игроков в молодежку. Призовут годом позже, уже под основу. Вскоре Мартемьянов, Старков, Трухно попадут в армейскую команду, правда, не надолго.

Армейцы тоже готовят хоккеистов, которых без сожаления отпускают по стране (Мисенко в Уфу, Наталенко и Шумского в Ярославль, Тулякова и Якобашвили в Ижевск, Вербицкого, Мартынова и Саломатина в «Спартак»). Щедрость легко объяснима: на место своих воспитанников при Тихонове всегда можно было призвать кого угодно. Рижанина Хельмута Балдериса, который не подлежал призыву, поскольку уже отдал долг родине, будучи динамовцем. Ленинградца Алексея Касатонова, который уже отслужил будучи армейцем. Армейские селекционеры привозили в ЦСКА любого, кто не мог отбиться от притязаний военкомата.

В 1981 году Игорь Гришин впервые попадает в состав сборной. Это первенство спортивных обществ, и в его команде «Вооруженные силы» лучшие воспитанники армейских команд Ленинграда (Евгений Белошейкин и Дмитрий Кукушкин) и Москвы с суперзвездой Вязьмикиным. Побеждает «Динамо» с москвичами, минчанами и рижанами в составе. На втором месте «Зенит» — это общество команд военно-промышленного комплекса («Крылья Советов», киевский и красноярский «Соколы», «Салават Юлаев» и ижевская «Ижсталь», саратовский «Кристалл» и воронежский «Буран»). Среди вице-чемпионов и Вадим Шайдуллин из СК им. Урицкого, который также представляет оборонку. «Вооруженные силы» — четвертые из шести, уступив бронзу «Труду» (это воскресенский «Химик», новосибирская «Сибирь», «Торпедо» из Горького и Усть-Каменогорска, «Трактор»).

До Леонтьева нижнекамцами руководил Вячеслав Буцаев. Мария Зверева / realnoevremya.ru

С Виталием Прохоровым Гришин встретился в сборной Москвы



В 1982-м Гришин играет на Спартакиаде народов СССР в составе сборной Москвы. Побеждает Белоруссия, где в полной мере заработала спортшкола «Юность», на втором месте — и это сенсация — Башкирия. Блестящий выпуск 1966 года рождения, где была великолепная пятерка — Никонов — Семак — Хайдаров, в защите Кравчук — Никитин и вратарь Василевский, отец хоккейного семейства Василевских. Более десяти хоккеистов из выпуска перейдут в команды мастеров, само собой, сборной Москвы, набранной лучшими из худших, тяжело бороться с такими хоккейными машинами. Динамовец Маринин, спартаковцы Прохоров и Шиндяпин, плюс Кадыков и Расько из «Крылышек», а также армеец Вязьмикин, что очень скромно для претендента на победу. С Виталием Прохоровым Гришин будет работать с 2013 года в тренерском штабе юниорской сборной России до 16 лет.

Финал с 3 по 16 марта в Красноярске омрачен с самого начала. Торжественное открытие спартакиады 3 марта на Центральном стадионе Красноярска было омрачено массовой давкой, в результате которой 6 человек погибли и более 100 получили тяжелые травмы. Это первая массовая трагедия, которая произойдет на глазах Гришина, хотя трагедии локального характера — это какой-то злой рок армейского клуба в 80-е. В мае 1981 года на тренировке погибает Владимир Корженко, в августе — Валерий Харламов. В 1985 году умер Анатолий Фетисов, младший брат Вячеслава Фетисова и партнер Гришина по молодежке 1966–1967 годов рождения. Относительно скромный состав его одноклубников с каждым годом будет пополняться новичками из провинции. Там и усть-каменогорский голкипер Родионов, и новосибирский нападающий Александр Барков (в недавнем прошлом тренер «Ак Барса») и мурманский защитник Владимир Константинов, его коллега по амплуа Андрей Яковенко из «Крыльев Советов».

Армейская школа на момент выпуска Гришина в большой хоккей практически прекращает готовить звезд и звездочек. В финале юниорского первенства до 18 лет в Минске (это 1983 год) армейцы финишируют четвертыми после Уфы, Воскресенска и Горького. Удивительно, что белорусы стали шестыми с составом, который годом ранее завоевал серебро на Спартакиаде. И в финале первенства СССР выступает команда СК им. Урицкого 1966 года рождения. Мы последние в финале, но восьмые по стране в целом. Айрат Мухитов, Рафик Якубов, Олег Бурмистров, Анвар Валиахметов известны по карьере в профессиональном спорте, Алмаз Нуруллин — в любительском, как капитан «Казанских драконов».

Команда Гришина начала плей-офф ВХЛ с трех поражений, после чего одержала три победы подряд. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Финал проходил в Андропове

В 1984 году, выпускной для набора Гришина, армейцы на молодежном первенстве сползут на пятое место. Играли финал в Андропове — так был переименован Рыбинск. В составе ЦСКА Дмитрий Миронов, который на год старше остальных, он 1965 года рождения. Именно его младшего брата Бориса Гришин сменит на тренерском мостике московского «Спартака».

В следующий раз Гришин объявится в хоккее через три года, пополнив состав «Химика» из Энгельса, второй команды Саратовской области, готовящей молодежь для «Кристалла». Его наставники уже с начала 80-х годов начинают обкатывать там молодежь, причем не только свою. Пригласили из Москвы Сергея Агейкина, Сергея Жебровского, Сергея Фокина и делегировали всех в Энгельс. Для полноты картины там был еще Андрей Великжанин. Но трио Сергеев блестяще проявило себя в Энгельсе, затем в Саратове, и Агейкин с Фокиным вернулись оттуда в Москву играть за «Спартак». Касаемо Гришина, то в момент его дебюта состав Энгельса был послабее. Хотя в воротах блистает 16-летний Сергей Николаев, будущая звезда тренировочного процесса «Ак Барса». В защите чуть постарше Николаева играет 18-летний Олег Леонтьев, а также трио хоккеистов, знакомых Гришину еще по играм за молодежку ЦСКА и сборные Москвы: Дмитрий Клубникин, Алексей Цепляев и Дмитрий Чертилин.



Для понимания: наставник молодежки ЦСКА Александр Рагулин уйдет в команду мастеров, возглавив новосибирский СКА, и возьмет с собой подопечных по ЦСКА Михаила Незлобина и Андрея Созина. К сезону 1986 года они окажутся во флагмане тульского хоккея тех лет, щекинской команде «Корд». Плюс названный Цепляев, Игорь Веселовский, Генрих Лобанов, Олег Паничкин, Павел Семенов и Игорь Таромаро, то есть сразу восемь воспитанников школы ЦСКА. И все они окажутся невольными свидетелями уголовного процесса, когда на скамье подсудимых оказались тренеры Рауф Булатов и Олег Гуданов, администратор Юрий Кувшинов и четыре хоккеиста — Александр Молотов, Абдула (Владимир Сабиров), а также братья Александр и Вячеслав Муравьевы. «Реальное время» подробно писало об этом событии.

В 2025 году исполняется 30 лет, как «Нефтехимик» играет в высшем свете российского хоккея. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Из «Тигров» в «Волки»

Именно в Щекино будет держать путь Игорь Гришин, поиграв в Энгельсе. В армейские команды тех лет почти не пробиться. Если ранее была «Звезда» из Чебаркуля (ликвидирована в 1972 году) и куйбышевский СКА (ликвидирован в 1979 году), то к 1980-му армейских команд осталось всего шесть. Был даже год, когда на первенство общества Вооруженные Силы 1980 года, проходившее в Новосибирске, вне конкурса включили местную «Сибирь» и польскую (!) «Легию», которую тренировал вышеназванный Константин Локтев. Затем вне конкурса включили команду «Трактор» из Липецка, после того как в Ленинграде была ликвидирована армейская команда ВИФК.

В «Корде» у Игоря Гришина знакомцев немало: в обороне Созин, в нападении Клубникин, Незлобин, Паничкин плюс Павел Шиндяпин. С кем-то играл в ЦСКА, с кем-то за сборную Москвы. За старичка в команде Виктор Вахрушев, за перспективы отвечает Александр Прокопьев, в будущем игрок сборной России. Мастеровитый тренер Василий Спиридонов, сменивший, кстати, казанца Рашида Сайфутдинова. Уже работая в детско-юношеском хоккее, Гришин поддерживал спортивную форму, играя в любительских командах «Тигры» («Тигры-2», «Тигры-88»). Теперь в его карьере будет «Нефтехимик», неофициальное название которого «волки».

Под конец мотивирующая история для Гришина, который (возможно) полноценно дебютирует на посту главного тренера в команде КХЛ. Поскольку имеющийся у него опыт работы в московском «Спартаке» был из разряда «заткнуть брешь». В хоккейной компании Анисина — Бодунова — Лебедева мог оказаться и Юрий Гаврилов, игравший в хоккей с шайбой в Сетуни, месте дислокации московских «крылышек». Но ему не нашлось место в хоккейной команде, после чего он ушел в футбол, где не смог проявить себя в составе «Динамо» и, будучи уже достаточно возрастным, в 25 лет, перешел в московский «Спартак». Когда Бодунов, затем Анисин, наконец Лебедев потихоньку сходили с арены, талант футболиста Юрия Гаврилова только расцветал, он уже в 37 лет переехал из СССР в Финляндию, где снова стал на коньки, совмещая футбол с хоккеем с мячом в местной команде «Акиллесе» из города Пори.