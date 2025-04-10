«Вырастить своего Овечкина»: венчур просят повернуться лицом к университетам

Сейчас российские венчурные фонды инвестируют в компании поздних стадий для последующего выхода на IPO

«Чаще всего хотят инвестировать в готовый стартап, чтобы через 5 лет хорошо заработать. Но мы так индустрию не построим! Потому что до поздней стадии выживают всего три-четыре технологические компании», — критиковал заместитель председателя правления «Газпромбанка» Дмитрий Зауэрс инвестиционные стратегии фондов, выбирающих компании поздних стадий. Этот тренд отчетливо проявился в 2024 году, когда 62% от общего портфеля венчурных инвестиций было направлено в проекты с готовым, осязаемым продуктом, к ним же «перелетели» и бизнес-ангелы. Никто не хочет рисковать. Татарстану удалось «продать» промышленный стартап — РВК, «Газпромбанк» и венчурный фонд «Перспектива» решили учредить совместный фонд для инвестирования в химические переделы, сообщил партнер экосистемы венчурных фондов «Перспектива» Алексей Малютин. Подробнее — в материале «Реального времени».

Технологическое лидерство не пугает студентов

Инвестиционная активность на российском венчурном рынке постепенно восстанавливается после сильной «заморозки» 2023 года, с оптимизмом отмечали участники XIX Российского венчурного форума. РВФ проходит под патронатом министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, являющегося председателем оргкомитета форума на протяжении нескольких лет. С ним в Казань прилетела исполнительный директор Ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) Альбина Никконен. Вместе с Рустамом Миннихановым они дали старт работе форума, нажав кнопку пуска символической космической ракеты с логотипом РВФ. Глава РАВИ, начавшая продвигать некогда загадочный венчур в России почти 20 лет назад, даже слегка растрогалась. Ей показалось важным, что ни разу за это время в республике не перенесли форум до лучших времен. И в следующем году встреча состоится в апреле, заметила она.

На этот раз центральная тема пленарной сессии — «Технологическое предпринимательство — пространство высших компетенций». Валерий Фальков обрисовал текущее состояние инновационной инфраструктуры, созданной в российских университетах для развития навыков технологического предпринимательства у студентов. Программа «Платформа университетского технологического предпринимательства» работает почти в 434 вузах страны. За три года ее работы вовлечено более 793 тысяч молодых людей, создано свыше 36 тыс. стартапов и стартап-проектов.

— С этого года проект Минобрнауки «Платформа университетского технологического предпринимательства» и программа Минэкономразвития «Взлет — от стартапа до IPO» объединились в рамках федпроекта «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Важно, что при этом вся линейка поддержки платформы сохранена, — сообщил он.

Татарстан вошел в капитал республиканского Фонда науки и технологий с имущественным взносом, сообщил Рустам Минниханов. «Обучающиеся наших вузов подали в общей сложности 4,5 тыс. заявок на участие в федеральном конкурсе «Студенческий стартап». Из них 734 получили поддержку. Все это огромная работа, проводимая совместными усилиями. Наша молодежь очень талантливая. Несомненно, мы должны и впредь поддерживать амбициозных людей, которые не боятся идти на риск», — добавил Рустам Минниханов.

Почти 300 студентов стали миллионерами — обладателями грантов на научные разработки. Глава республики обратил внимание, что предприятия активно участвуют в реализации программ развития шести передовых инженерных школ: «В Татарстане были внедрены мощные финансовые стимулы. Впервые проведен конкурс постдоков, победители которого стали получателями гранта на защиту докторской диссертации. Разработана программа улучшения жилищных условий молодых ученых».

Почему венчурный капитал уходит в поздние стадии

Дискуссия на пленарной сессии вышла за пределы заявленной темы, и в большей степени диалог проходил о том, какой стратегии придерживаться на восстанавливающемся рынке венчурного капитала. Ведь в изменившихся условиях он потерял аппетит к рисковым инвестициям. Венчурные фонды стремятся вкладываться в компании поздних стадий развития, так как последующий выход из них предсказуем — это либо IPO, либо продажа, если не удается добиться капитализации бизнеса.

— Два года назад на ПМЭФ мы рассуждали — жив или мертв венчурный рынок. И сейчас мы можем сказать, что он начинает потихоньку восстанавливаться, — констатировал генеральный директор фонда «Московский инновационный кластер» Алексей Парабучев.

взято с сайта tatarstan.ru

По его словам, главной чертой восстановления стал уклон в поздние стадии стартапов. «Сейчас частные компании и бизнес-ангелы испытывают меньший аппетит к риску. Предпочитают инвестировать в понятные и устоявшиеся сегменты рынка, в те компании, которые показывают рост, что приближает их к стадии IPO. Это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что сложно обеспечить следующую генерацию быстрорастущих компаний», — рассуждал он.

Венчурная оттепель: инвестиции выросли до 17 млрд рублей

В прошлом году было заключено 165 сделок на 17 млрд рублей. Объем венчурных инвестиций увеличился на 53%, что позволило преодолеть минимум 2023 года, когда объем сделок сократился до 11 млрд рублей. Рекордным по сумме инвестиций считается 2021 год, когда в стартапы было инвестировано 191 млрд рублей, включая западный капитал

По словам Парабучева, основной объем инвестиций привлекают компании поздних стадий. Приток увеличился в 13 раз — до 10,6 млрд рублей. Вообще, на рынке оживилась активность госкорпораций и частного капитала.

Бизнес-ангелы стали не просто игроками на рынке венчурного инвестирования, а, по сути, начинают занимать доминирующую роль. Ими было осуществлено 42% от общего объема сделок в прошлом году. Это значит, что частные деньги пошли в венчур. Но в 2023 году они инвестировали в ранние стадии, а сейчас они идут в стартапы разного возраста. Это плюс, потому что частные деньги на венчурном рынке являются залогом его устойчивости.

Генеральный директор РВК Анатолий Браверман сообщил, что видит свою задачу в том, чтобы выступать инвестором в новых фондах. «В прошлом году создали четыре фонда, один — в этом году. Несколько фондов находятся на завершающей стадии, один из республики. Все инвестиции направлены по нацпроектам технологического лидерства», — рассказал он.

До поздней стадии выживают единицы

— Чаще всего хотят инвестировать в готовый стартап, чтобы через 5 лет хорошо заработать. Но мы так индустрию не построим! Потому что до поздней стадии выживают всего три-четыре технологические компании, — критиковал заместитель председателя правления «Газпромбанка» Дмитрий Зауэрс инвестиционные стратегии фондов, выбирающих компании поздних стадий.

Он призвал повернуться лицом к вузам, так как технологическое лидерство невозможно без науки и знаний. «Никто не хочет инвестировать в ранние стадии, в университеты, проекты часто умирают, не доживают», — указал он на ущербность новой стратегии. По его словам, банк взялся перестраивать работу вузов и доводить разработки до коммерческой стадии. Он уверен, что нужно поддерживать проекты студентов, которые «поджидает пропасть смерти сразу после университета».

— А как вы формируете стратегии по инвестициям? — спросили у управляющего партнера венчурного фонда «Восход» Руслана Саркисова. — Кого выбираете — быстрорастущие «газели» или тех, кто обещает медленный, но уверенный рост?

Напомним, что этот фонд является крупным игроком, управляет капиталом компании «Интеррос», Т-банка, «ВК Якутия», НТИ. Всего под его управлением 18 млрд рублей. На текущий момент инвестировано 7,2 млрд рублей в 38 проектов. В прошлом году было заключено 11 сделок на 1,5 млрд рублей. Но к началу этого года уже пять на 2,8 млрд рублей. Приоритеты фонда — робототехника, кибербезопасность и микроэлектроника.

Его ответ был коротким и ясным. «Честно говоря, мы не верим в медленный постадийный рост», — сказал он, давая понять, что в приоритете те, кто даст быстрый доход.

— Но чтобы появлялись такие проекты, кто-то должен активно работать с молодыми, начинающими стартапами, — парировали остальные участники дискуссии.

Тут пришлась кстати история одного западного миллиардера, который скупал клубы, а потом инвестировал в развитие известного хоккеиста Александра Овечкина. «У каждого фонда есть мечта вырастить своего Овечкина, — согласился партнер экосистемы венчурных фондов «Перспектива» Алексей Малютин. — Когда-то начинали с нефтегазовой отрасли, Россия имеет огромный рынок, который позволяет вырастить чемпионов крутых компаний. Фонд скважин — около 200 тысяч, такого рынка нет в других странах. Мы конкурируем с крупными нефтесервисными компаниями, «Шлюмберже» тратит 750 млн долларов каждый год. С ними нет смысла конкурировать, но мы сможем конкурировать с системой открытых инноваций. Мы движемся к ранним стадиям, нужно раскрывать воронку каждого».

Позже стало известно, что Татарстану удалось «продать» промышленный стартап — РВК, «Газпромбанк» и венчурный фонд «Перспектива» решили учредить совместный фонд для инвестирования в химические переделы, сообщил Алексей Малютин.