Лукашенко отметил развитое сельское хозяйство Татарстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил уровень развития сельскохозяйственного производства в Татарстане. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании «Мир».

— В Татарстане хорошо развито собственное сельскохозяйственное производство, — подчеркнул Лукашенко.

Лидер республики также отметил, что Белоруссия активно сотрудничает с Татарстаном и Башкортостаном в сфере поставок продовольствия. При этом белорусские продукты питания пользуются стабильным спросом в этих регионах, благодаря своему качеству и конкурентной цене.

— Ко мне приезжают руководители и просят: «Нам вот это надо и это. Это качественное, по цене ниже и люди привыкли», — поделился Лукашенко.

Ранее, раис Татарстана Рустам Минниханов заявлял о полной обеспеченности региона как продуктами питания, так и кормами. «И в направлении животноводства тоже серьезные объемы. Это большая работа», — подчеркнул он.

Напомним, 13 марта Лукашенко посетил Москву с официальным визитом. Татарстан президент посещал ранее во время саммита БРИКС в Казани. Тогда он ознакомился с местной продукцией, включая татарский чак-чак и продукцию вертолетного завода.

Рената Валеева