Прощание с Пашей Техником в Москве: толпы поклонников, ОМОН и задержания

Фото: Динар Фатыхов

В московском Храме Петра и Павла в Лефортово с 12.00 началось прощание с рэпером Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев). Проводить артиста в последний путь пришли его близкие, друзья и многочисленные поклонники, принесшие венки и цветы.

По информации SHOT, основную массу собравшихся составляют молодые люди, многие из которых несовершеннолетние. В ожидании начала церемонии поклонники устроили флешмоб, скандируя «Паша Техник» и поднимая цветы вверх. Однако вход на территорию храма для публики закрыт, что вызвало недовольство среди фанатов. Сообщается о попытках подростков перелезть через забор.

Улицы и проезжая часть вокруг храма оказались заполнены поклонниками музыканта. Школьники пытались забраться на заборы и ограждения, чтобы увидеть, как выносят гроб с телом их кумира. Очередь из желающих проститься с Техником растянулась до станции метро «Лефортово».

Для обеспечения порядка к храму прибыли сотрудники ОМОН. Родственники музыканта обратились к собравшимся с просьбой успокоиться и вести себя тише. По предварительным оценкам, число поклонников, пришедших проститься с Техником, превышает тысячу человек.

По данным Baza, полиция задержала оператора дрона, запускавшего беспилотник над толпой поклонников Паши Техника. Задержанным оказался Максим Урядов, руководитель проекта «Выжившие» — реабилитационного центра, с которым сотрудничал Техник. Дрон изъят.

О смерти Паши Техника стало известно 4 апреля. Его бывшая жена Ева Карицкая сообщила, что утром того же дня рэпер пережил клиническую смерть. Последнюю неделю артист провел в коме в одной из больниц на Пхукете. Причиной смерти, по словам Карицкой, стал септический шок, развившийся на фоне тяжелой бактериальной пневмонии, а также полиорганная недостаточность.

Рената Валеева