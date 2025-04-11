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В Татарстане объявили штормовое предупреждение

14:26, 11.04.2025
В Татарстане объявили штормовое предупреждение
Фото: Мария Зверева

Гидрометцентр Татарстана выпустил штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.

Согласно прогнозу, днем и вечером 12 апреля на территории республики ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого будут достигать 15—20 м/с, местами до 25 м/с.

Напомним, 13 апреля под влиянием фронтальной системы северного циклона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега: ночью местами, днем в большинстве районов.

Рената Валеева

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