В Татарстане объявили штормовое предупреждение
Гидрометцентр Татарстана выпустил штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.
Согласно прогнозу, днем и вечером 12 апреля на территории республики ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого будут достигать 15—20 м/с, местами до 25 м/с.
Напомним, 13 апреля под влиянием фронтальной системы северного циклона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега: ночью местами, днем в большинстве районов.
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