В Казани ограничат движение транспорта по улице Аделя Кутуя из-за ремонта

Фото: Мария Зверева

В столице Татарстана с сегодняшнего дня начинается поэтапное ограничение движения транспорта по улице Аделя Кутуя. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на путепроводе по улице Достоевского, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Казани.

Первый этап ограничений начнется сегодня и продлится до 15 июня. На этот период будет закрыто движение по проезжей части на участке от улицы Абжалилова до улицы Красной Позиции в направлении к улице Товарищеской.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Второй этап ограничений запланирован с 15 июня по 30 августа. В этот период движение будет закрыто на том же участке (от улицы Абжалилова до улицы Красной Позиции), но уже в направлении к улице Гвардейской.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Водителей просят учитывать данные изменения и заранее планировать альтернативные маршруты движения.

Напомним, что в Казани начнется ремонт улицы Аделя Кутуя, от улицы Гвардейской до проспекта Альберта Камалеева.



Матвей Гавриков