В Казани ограничат движение транспорта по улице Аделя Кутуя из-за ремонта
В столице Татарстана с сегодняшнего дня начинается поэтапное ограничение движения транспорта по улице Аделя Кутуя. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на путепроводе по улице Достоевского, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Казани.
Первый этап ограничений начнется сегодня и продлится до 15 июня. На этот период будет закрыто движение по проезжей части на участке от улицы Абжалилова до улицы Красной Позиции в направлении к улице Товарищеской.
Второй этап ограничений запланирован с 15 июня по 30 августа. В этот период движение будет закрыто на том же участке (от улицы Абжалилова до улицы Красной Позиции), но уже в направлении к улице Гвардейской.
Водителей просят учитывать данные изменения и заранее планировать альтернативные маршруты движения.
Напомним, что в Казани начнется ремонт улицы Аделя Кутуя, от улицы Гвардейской до проспекта Альберта Камалеева.
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