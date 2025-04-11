Метшин предложил учредить премию по урбанистике для стран БРИКС+

Фото: Мария Зверева

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил учредить премию по урбанистике для стран БРИКС+. Инициатива была озвучена на заседании Ассоциации городов стран БРИКС+ в Тегеране и получила поддержку участников.

Премия будет присуждаться по пяти направлениям: экологическому, социальному, архитектурному, молодежному и цифровому. Также предусмотрены специальная персональная номинация и Гран-при.

Прием заявок начнется в ближайшее время и продлится до конца 2025 года. Первые лауреаты будут объявлены в 2026 году в рамках Международного архитектурно-строительного форума «Казаныш».

— Основные цели этой премии — признание выдающихся проектов, стимулирование инновационных подходов к решению городских проблем и укрепление сотрудничества между странами БРИКС+, — заявил Метшин.

В работе заседания приняли участие представители России, Китая, Бразилии, Индии, Индонезии, ЮАР и Ирана.

Напомним, что Казань и Тегеран планируют укрепить сотрудничество в различных сферах. Ильсур Метшин, мэр Казани, и Алиреза Закани, мэр Тегерана, подписали соглашение, которое предполагает обмен опытом в области экономики, культуры, спорта, туризма, здравоохранения и образования.

Матвей Гавриков