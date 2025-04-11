УНИКС подписал американского баскетболиста Дэррана Хиллиарда

Фото: Динар Фатыхов

Баскетбольный клуб УНИКС объявил о подписании контракта с американским защитником/легким форвардом Дэрраном Хиллиардом (198 см, 97 кг). Соглашение с 31-летним игроком рассчитано до конца сезона.

Хиллиард начал текущий сезон в испанском «Бреогане», где в 26 матчах чемпионата Испании в среднем набирал 13,5 очка, 3,6 передачи и 3,3 подбора за 28 минут на паркете.

Баскетболист был выбран на драфте НБА 2015 года под 38-м номером. В НБА он провел 91 игру за «Детройт Пистонс» и «Сан-Антонио Сперс», набирая в среднем 3,2 очка.

В активе игрока также выступления за сборную США, с которой он выиграл чемпионат Америки 2017 года, попав в символическую пятерку турнира (13,4 очка, 3,4 подбора, 1,6 передачи в среднем за игру).

Дэрран имеет опыт игры в Единой лиге ВТБ, где с 2019 по 2021 год выступал за московский ЦСКА, став чемпионом страны в сезоне-2020/21. На европейской арене он играл за испанскую «Басконию», мюнхенскую «Баварию», тель-авивский «Маккаби» и турецкую «Каршияку», проведя 6 сезонов и 150 матчей в Евролиге с 2018 по 2023 год.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В сезоне-2022/23 Хиллиард стал чемпионом Израиля и обладателем Кубка лиги в составе «Маккаби». Ранее завоевал титул в G-лиге НБА с «Остин Сперс» в сезоне-2017/18.

Напомним, что недавно стали известны первые две четвертьфинальные пары плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2024/25. Казанский УНИКС, финалист прошлого сезона и обладатель третьего места, встретится с саратовским «Автодором», закрепившимся на шестой позиции.



Матвей Гавриков