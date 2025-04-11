МОК объявил о нововведениях на Олимпиаде-2028

Фото: Динар Фатыхов

Международный олимпийский комитет утвердил ряд изменений в программе летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. В легкой атлетике появится микст-эстафета 4х100 метров, а в гребле — смешанный прибрежный спринт.

Программа пополнится новой весовой категорией в боксе и заплывами всеми стилями на 50 метров в плавании. Смешанные соревнования дебютируют также в стрельбе из лука, гольфе, спортивной гимнастике и настольном теннисе.

Количество участников увеличится в нескольких командных видах спорта. Число женских футбольных команд вырастет до 16, мужских — сократится до 12. В баскетболе 3х3 турнир расширят до 12 команд в каждой категории.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) на пресс-конференции подтвердил, что бокс будет включен в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Матвей Гавриков