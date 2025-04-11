МОК объявил о нововведениях на Олимпиаде-2028
Международный олимпийский комитет утвердил ряд изменений в программе летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. В легкой атлетике появится микст-эстафета 4х100 метров, а в гребле — смешанный прибрежный спринт.
- Программа пополнится новой весовой категорией в боксе и заплывами всеми стилями на 50 метров в плавании. Смешанные соревнования дебютируют также в стрельбе из лука, гольфе, спортивной гимнастике и настольном теннисе.
- Количество участников увеличится в нескольких командных видах спорта. Число женских футбольных команд вырастет до 16, мужских — сократится до 12. В баскетболе 3х3 турнир расширят до 12 команд в каждой категории.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) на пресс-конференции подтвердил, что бокс будет включен в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
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