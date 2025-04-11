Минюст включил экс-главу МИД Козырева* и критика Эппле* в реестр иноагентов

Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст России 11 апреля внес в реестр иностранных агентов бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева*, публициста Николая Эппле*, журналистку Анну Каретникову*, Дарью Счастливую* и общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции»*.

— 11 апреля, в соответствии с распоряжениями Минюста России, в реестр иностранных агентов включены А.Г. Каретникова*, А.В. Козырев*, Д.В. Счастливая*, Н.В. Эппле*, а также общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции»*, — сообщается на сайте ведомства.

Решение принято на основании законодательства об иностранных агентах, предусматривающего включение в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Напомним, что недавно Минюст также включил спортивного комментатора Александра Шмурнова* в реестр иностранных агентов.



Матвей Гавриков