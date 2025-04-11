Проморолик чемпионата России по плаванию в Казани вызвал неоднозначную реакцию

Фото: Динар Фатыхов

Федерация водных видов спорта России выпустила проморолик, посвященный предстоящему чемпионату России по плаванию, который стартует 13 апреля в Казани. Турнир является отборочным к чемпионату мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Однако рекламный ролик вызвал неоднозначную реакцию. Видео изображает пару, сидящую на свидании, которая внезапно начинает раздеваться, не отрывая друг от друга взгляда. Спортсмены оголяются до купальников и бегут к бассейну.

Ролик начинается с закадрового текста: «Иногда возникает желание, с которым ты не в силах справиться… Самые смелые фантазии становятся истиной».

Несмотря на попытку создать интригующую и запоминающуюся рекламу, многие зрители восприняли ее негативно. Самый популярный комментарий под роликом в социальной сети «ВКонтакте» выражает возмущение: «Идиотская реклама».