Проморолик чемпионата России по плаванию в Казани вызвал неоднозначную реакцию
Федерация водных видов спорта России выпустила проморолик, посвященный предстоящему чемпионату России по плаванию, который стартует 13 апреля в Казани. Турнир является отборочным к чемпионату мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Однако рекламный ролик вызвал неоднозначную реакцию. Видео изображает пару, сидящую на свидании, которая внезапно начинает раздеваться, не отрывая друг от друга взгляда. Спортсмены оголяются до купальников и бегут к бассейну.
Ролик начинается с закадрового текста: «Иногда возникает желание, с которым ты не в силах справиться… Самые смелые фантазии становятся истиной».
Несмотря на попытку создать интригующую и запоминающуюся рекламу, многие зрители восприняли ее негативно. Самый популярный комментарий под роликом в социальной сети «ВКонтакте» выражает возмущение: «Идиотская реклама».
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