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В Казани завершено строительство моста через Монастырскую протоку

16:35, 11.04.2025
В Казани завершено строительство моста через Монастырскую протоку
Фото: Мария Зверева

Инспекция государственного строительного надзора Татарстана выдала заключение о соответствии требованиям проектной документации по строительству моста через Монастырскую протоку в Приволжском районе Казани.

Застройщиком объекта выступает ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана» при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ (ГКУ «Главтатдортранс»). Проектную документацию разработало ООО «ДСК Проект», а генеральным подрядчиком строительства является ООО «Волга-Автодор».

Выдача заключения о соответствии подтверждает, что все работы выполнены в полном объеме и в соответствии с утвержденной проектной документацией.

Матвей Гавриков

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