В Казани завершено строительство моста через Монастырскую протоку
Инспекция государственного строительного надзора Татарстана выдала заключение о соответствии требованиям проектной документации по строительству моста через Монастырскую протоку в Приволжском районе Казани.
Застройщиком объекта выступает ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана» при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ (ГКУ «Главтатдортранс»). Проектную документацию разработало ООО «ДСК Проект», а генеральным подрядчиком строительства является ООО «Волга-Автодор».
Выдача заключения о соответствии подтверждает, что все работы выполнены в полном объеме и в соответствии с утвержденной проектной документацией.
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