Сюрпризы Пхенчхана, «Кубок Татарина» и бразильский карнавал на Баумана

Топ-10 спортивных событий и явлений 2018 года в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Прошедший спортивный год стал самым насыщенным для Татарстана со времен 2013-го, когда отгремела Универсиада. Новые успехи в водных видах, пляжный и классический гандбол, уже ставшие родными самолетные виражи, бесподобный «Зенит-Казань», чемпионский «Ак Барс», медали Олимпиады, а также долгожданный футбольный чемпионат мира — «Реальное время» вспоминает самые яркие спортивные моменты года.

10. Второй Red Bull Air Race World Championship в Казани

Если годом ранее большинство казанцев даже не представляли, как будет выглядеть это мероприятие, то в 2018-м они к нему уже заранее готовились. В уходящем году столица Татарстана принимала этап не в июле, а в конце августа. И если первый Red Bull Air Race совпал с непогодой в разгар лета, то второй прошел при тридцатиградусной жаре и с предпраздничным настроением в связи с Днем республики.

На этот раз основные просмотровые трибуны установили на другом берегу Казанки — рядом с «Чашей», на месте, где была расположена фан-зона чемпионата мира по футболу. Фотографы в очередной раз отсняли терабайты ярких кадров с самолетами на фоне главных достопримечательностей города, а его жителям уже не резал слух шум авиамоторов, бывший в диковинку год назад. Нет никаких сомнений, что третий этап в Казани в наступившем году пройдет в такой же уютной атмосфере, а количество зрителей, желающих своими глазами увидеть виражи над рекой, только возрастет.

Если годом ранее большинство казанцев даже не представляли, как будет выглядеть это мероприятие, то в 2018-м они к нему уже заранее готовились. Фото Максима Платонова



9. Чемпионат мира по пляжному гандболу и матч отборочного турнира ЧМ по гандболу — 2019

В свое время гандбольный клуб «КАИ-Зилант» одним из первых среди казанских команд выходил в еврокубки. Спустя десятилетие большой гандбол вернулся в столицу Татарстана матчем сборной России. 13 января в «Баскет-холле» мужская национальная команда сыграла отборочный матч чемпионата мира — 2019 против Финляндии. Встреча получилась яркой и результативной и завершилась со счетом 36:26 в пользу россиян.

Ну а летом уже далеко не первый раз под пляжный гандбол были отданы площадки Центра пляжных видов спорта. В 2018 году здесь состоялся самый масштабный «ивент», связанный с пляжным «ручным мячом» в Казани. С 24 по 29 июля здесь прошли 144 матча чемпионата мира по пляжному гандболу. 16 мужских и 16 женских сборных радовали глаз загорелыми телами и относительно новым спортивным зрелищем. И если у мужчин сенсаций не произошло — в пятый раз чемпионами мира стали бразильцы, то вот у женщин в драматичном финале — со слезами на глазах и исполнением сиртаки в концовке — победили гречанки. Хотя фаворитом турнира считались знойные норвежки, оставшиеся с серебром.

8. Традиционный этап Кубка мира по прыжкам в воду

В последние годы столица Татарстана радует международными водными форумами на любой вкус и цвет. Казанский этап Кубка мира FINA уже стал традиционным, а в 2018 году он выпал на удачные даты в начале мая. Более 70 спортсменов из 14 стран приняли участие в турнире, а среди зрителей преобладали туристы.

Этап Мировой серии по прыжкам в воду проходит в столице Татарстана с 2015 года и ежегодно собирает полные трибуны Дворца водных видов спорта. Мировая серия представляет собой микс соревновательного турнира и показательных выступлений, в которых участвует элита мирового дайвинга: победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов и кубков мира. В программу каждого этапа входят индивидуальные и синхронные прыжки с трехметрового трамплина и десятиметровой вышки у мужчин и женщин, а также синхронные смешанные прыжки с трехметрового трамплина и десятиметровой вышки. В 2019 году мировой этап снова пройдет в Казани — с 10 по 12 мая.

Этап Мировой серии по прыжкам в воду проходит в столице Татарстана с 2015 года и ежегодно собирает полные трибуны Дворца водных видов спорта. Фото Максима Платонова

7. И первый этап Кубка мира по плаванию



«Наш город очень дружен с водными видами спорта: мы ежегодно проводим этапы Кубка мира FINA по прыжкам в воду, у нас были турниры по синхронному плаванию, по водному поло, но такого уровня соревнований по плаванию в Татарстане не было. Теперь этот этап мировой серии переезжает в Казань. Дополнительным стимулом стало и то, что столица Татарстана победила в борьбе за право принимать чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2022 году. Как раз в преддверии данного чемпионата мы планируем проводить этот турнир, который будет регулярно собирать лучших пловцов со всего мира», — сказал министр спорта РТ Владимир Леонов, когда стало известно, что право проведения этапа Кубка мира перешло от Москвы к Казани. Неудивительно, что в итоге столица Татарстана получила право принимать этап Кубка мира по плаванию аж до 2022 года.

Ну а первый «блин» вышел вовсе не комом. Соревнования прошли во Дворце водных видов спорта в начале сентября и собрали 250 сильнейших пловцов мира, среди которых были и 38 татарстанцев. Призовых мест добились сразу четверо представителей региона: казанец Егор Куимов получил серебряную медаль на стометровке баттерфляем, Ирина Приходько из Набережных Челнов также завоевала серебро, но уже на двухсотметровке на спине, Эдуард Валиахметов из Альметьевска — тоже серебро на дистанции 400 метров комплексным плаванием, а челнинец Николай Соколов получил сразу две бронзы в дисциплинах 200 и 400 метров комплексным плаванием.

6. Успехи Шлейхера на чемпионате Европы по водным видам спорта

От непосредственно событий плавно переходим к явлениям из мира водных видов спорта. Одним из самых ярких в прошедшем году получилось выступление 20-летнего прыгуна в воду Никиты Шлейхера. Он стал одним из героев чемпионата Европы, который проходил в начале августа в Глазго. Главную свою награду, золотую, он завоевал в миксте с москвичкой Юлией Тимошининой. А в прыжках с вышки Никита стал вторым.

Пускай Шлейхер и родился в Ставрополе, его решение переехать в Казань и выступать за Татарстан было осознанным, и именно здесь из него сделали спортсмена мирового уровня. «Мы вполне могли побороться и за вторую золотую медаль, но не получилось… Это в основном моя тактическая ошибка, я меньше уделял внимания прыжкам на трамплине, а Никита сделал все, что мог. Изначально я думал, что мы вообще будем бороться за бронзу, поэтому мы довольны таким результатом», — прокомментировал итоги чемпионата Европы тренер Шлейхера Павел Муякин.

Прошедший год стал феноменальным для волейболистов «Зенита-Казань» — команда показала стопроцентный результат, выиграв пять из пяти турниров, в которых участвовала. Фото zenit-kazan.com

5. Пятерка для казанского «Зенита»

Прошедший год стал феноменальным для волейболистов «Зенита-Казань» — команда показала стопроцентный результат, выиграв пять из пяти турниров, в которых участвовала: Суперкубок страны, чемпионат и кубок России, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира. При этом не все прошло гладко, и окончание волейбольного года получилось совсем как в голливудском фильме.

«Зенит» проигрывал сразу три очка в пятом сете в финале домашнего Финала четырех Лиги чемпионов. Сначала Владимир Алекно запросил видеопросмотр подачи Алексея Вербова в далеко не самой очевидной ситуации, и казанцы отвоевали у итальянской «Чивитановы» очень важное очко. Ну а в концовке на подачу вышел Вильфредо Леон, эйсом поставивший точку в своем прощальном матче в столице Татарстана.

«Это было лучшее время в моей жизни, но мне пора двигаться дальше», — такими словами со слезами на глазах великий кубинец прощался с казанскими болельщиками. Финал в «Баскет-холле» стал одним из лучших в истории турнира. Но главным соревнованием, которое выиграли казанцы, стал все же Клубный чемпионат мира, переехавший из Бразилии в Польшу. Этот титул покорился подопечным Алекно впервые.

4. Лучшим спортивным регионом России признан Татарстан

В начале декабря Татарстан был признан победителем голосования, определявшего лучший спортивный регион России. Новость, которой в последние годы вряд ли кого-то удивишь и в республике и за ее пределами, но именно в 2018-м, в год проведения в стране чемпионата мира по футболу, победить было крайне важно и престижно.

Церемония вручения национальной спортивной премии за 2018 год прошла в Москве. Основными претендентами на победу были набравший в последнее время серьезный спортивный ход Санкт-Петербург и Красноярский край, где этой зимой состоится Универсиада, и в целом конъюнктура была не в пользу Татарстана.

«Без булдырабыз — мы можем! Только вперед, вместе нашей большой командой», — отрапортовал со сцены Владимир Леонов, получивший статуэтку из рук великих российских спортсменов разных эпох.

Пара в составе татарстанской спортсменки Евгении Тарасовой и москвича Владимира Морозова завоевала серебро в командных соревнованиях. Фото Максима Платонова

3. Олимпийские призеры из Татарстана

Представители Татарстана могут занести себе в актив и итоги февральской Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане — они завоевали две серебряные и две бронзовые медали. Главными героями как в России, так и в Татарстане стали лыжники. После отстранения лидеров мало кто ждал от них успеха, но команда президента федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе показала, без преувеличения, выдающийся результат. У республики в итоге сразу три медали — серебро в эстафете и бронза в личной гонке на 50 км от зеленодольца Андрея Ларькова и эстафетная бронза переехавшей не так давно в Казань из Вологодской области Анны Нечаевской.

Но сначала отблистали фигуристы. Пара в составе татарстанской спортсменки Евгении Тарасовой и москвича Владимира Морозова завоевала серебро в командных соревнованиях. Они показали лучший результат, набрали 10 баллов из 10 и переломили ситуацию в турнирной таблице.

Дальше пару Тарасова — Морозов ждало участие в личных соревнованиях. После короткой программы фигуристы шли на втором месте, но в произвольной программе, к сожалению, допустили ошибки: четверную подкрутку выполнили с помаркой, а затем Тарасова сдвоила параллельный тройной сальхов, да еще и упала с выброса тройного сальхова. По сумме оценок за два проката пара получила 224,93 балла и оказалась на четвертом месте.

Ларьков и Тарасова в итоге предсказуемо стали «спортсменами года» в Татарстане.

Спустя восемь лет Кубок Гагарина вновь вернулся в Казань. Фото Вадима Китаева / ak-bars.ru

2. «Ак Барс» — чемпион

Спустя восемь лет Кубок Гагарина вновь вернулся в Казань. Победа прошедшего сезона особенно ценна тем, что в финале с московским ЦСКА «Ак Барс» не считался фаворитом. Но за счет удачно проведенной «регулярки» казанские хоккеисты получили преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф.

Сначала «барсы» последовательно разобрались с хабаровским «Амуром» и магнитогорским «Металлургом», выиграв обе серии со счетом 4:1. Счет серии в финале Восточной конференции с «Трактором» (4:0) не должен был вводить в заблуждение — каждая встреча проходила в серьезной борьбе, челябинцы не раз открывали счет первыми, но в итоге класс казанцев все равно сказывался. Во время финальной серии с ЦСКА стало очевидно, что большинство игроков московского клуба подустали на Олимпиаде и в финале Западной конференции против питерского СКА. Легионеры «Ак Барса» набрали сумасшедший ход, уверенно сыграл и вратарь Эмиль Гарипов (а это крайне важно в плей-офф). В итоге все решалось в пятой игре в Казани. Максимальное напряжение после двух безголевых периодов снял Роб Клинкхаммер, забивший в начале третьей двадцатиминутки шайбу, завершившую сезон уже третьим по счету Кубком Гагарина для Казани.

«Ребята, я в вас всегда верю и вас очень люблю. Только честный труд и уважение друг к другу и к делу позволяют достигать результата», — говорил в победной раздевалке главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов.

1. Чемпионат мира по футболу в Казани

Событие, которого ждали и которое уже не повторится. В столице Татарстана прошли сразу шесть матчей футбольного чемпионата мира, сыграли одиннадцать сборных и побывали в гостях сотни тысяч болельщиков со всех уголков мира.

Все началось с матча группового этапа Франция — Австралия, в котором впервые в истории чемпионатов мира был забит гол, засчитанный с помощью системы видеоповторов VAR. Австралийские болельщики особенно запомнились гостеприимным казанцам.

1/8 финала, Франция – Аргентина (4:3), на «Казань Арене» стала одной из самых ярких встреч всего чемпионата мира. Фото Максима Платонова

Затем в гости пожаловали испанцы и иранцы. Из Ирана люди ехали целыми семьями, и в итоге не зря — их сборная оказала серьезное сопротивление европейскому гранду и выдала яркую встречу. Матч Польша — Колумбия кому-то мог показаться проходным, с «неяркой» вывеской, но только не настоящим фанатам футбола. Представители Колумбии громко заявили о себе еще во время предыдущего чемпионата мира в Бразилии, но ехать до этой страны им всего ничего. В Россию же симпатичные девушки-колумбийки и громкие мужчины-колумбийцы, казалось, приехали чуть ли не всей страной.

Ну а закончился групповой этап в столице Татарстана суперсенсацией — Южная Корея обыграла Германию. Действующие чемпионы мира в итоге даже не вышли из группы, с позором уехав из России. Впрочем, южнокорейцам эта историческая казанская победа также не принесла ничего — они заняли лишь третье место в группе.

1/8 финала, Франция — Аргентина (4:3), на «Казань Арене» стала одной из самых ярких встреч всего чемпионата мира. Будущие чемпионы французы в итоге побывали в Татарстане дважды и очень тепло отзывались о времени, проведенном здесь. Ну а заключительной игрой в Казани был еще один суперматч: Бразилия — Бельгия. Накануне и в день игры бразильские болельщики устраивали на улице Баумана настоящие карнавалы с танцами босиком и песнями под бубны. Бельгия во многом сенсационно победила со счетом 2:1, фаны пентакампеонов плакали, но никаких беспорядков не было. Большинство из них даже поздравляли бельгийцев, которых в столице Татарстана в тот вечер также оказалось немало.