Ватерполисты КОС-СИНТЕЗ-УОР участвовали в забеге «Добрая Казань»
Ватерполисты КОС-СИНТЕЗ-УОР Сергей Белянский, Азат Ганиев и Кирилл Бадьяров, а также тренер Анвар Галимзянов приняли участие в благотворительном забеге «Добрая Казань».
Традиционная апрельская эстафета прошла в казанском поселке Дербышки. Вместе с игроками основного состава молодежной команды КОС-СИНТЕЗ-УОР на старт вышли сильнейшие бегуны казанских учебных заведений, предприятий и организаций.
Все собранные во время забега средства будут направлены в благотворительные фонды.
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