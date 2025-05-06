Стали известны соперники сестер Кудерметовых на турнире WTA-1000 в Риме

Фото: Динар Фатыхов

Стали известны итоги жеребьевки турнира WTA-1000 в Риме, стартующего 6 мая.

Уроженка Казани Вероника Кудерметова в первом круге встретится с итальянкой Лукрецией Стефанини. Ее младшая сестра Полина Кудерметова стартует матчем против квалифаера. В случае победы, она выйдет на американку Даниеллу Коллинз.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Россиянки Людмила Самсонова, Анна Калинская, Диана Шнайдер, Мирра Андреева и Екатерина Александрова начнут в Риме сразу со второго круга.

В роли действующего победителя римского турнира выступит польская теннисистка Ига Швентек. В прошлом розыгрыше полька переиграла в финале Арину Соболенко из Белоруссии.

Турнир в Риме проводится с 1930 года и считается одним из старейших в мире.

Зульфат Шафигуллин