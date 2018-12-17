Тарасова и Ларьков стали «Спортсменами года» в Татарстане, Билялетдинов — лучший тренер

В Казани состоялась церемония «Спортсмен года», на которой победителем среди мужчин стал лыжник Андрей Ларьков, а среди женщин — фигуристка Евгения Тарасова. Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов был признан тренером года.

Вручение награды проходило сегодня в концертном зале Поволжской академии спорта.



Отметим, что главный тренер казанцев не смог присутствовать на церемонии из-за сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» играет с екатеринбургским «Автомобилистом».

Ларьков — серебряный и бронзовый призер Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане по лыжным гонкам, серебряный призер чемпионата мира, многократный победитель чемпионатов России, заслуженный мастер спорта России.

Тарасова стала серебряным призером Олимпийских игр, призером чемпионата мира, победительницей финала Гран-при, чемпионкой Европы, чемпионкой России и заслуженным мастером спорта России.

Лучшим тренером среди женщин стала Светлана Сафронова — старший тренер по волейболу Казанского училища олимпийского резерва, тренер юниорской сборной России и волейбольной школы Гамовой.

Также «Ак Барс» вместе с волейбольным «Зенитом-Казанью» стал лучшим спортивным клубом Республики Татарстан. Спортивная редакция «Реального времени» также признана лучшей в Республике Татарстан.