«Боже мой, как я в мои годы смог пережить казанский трек?! Но я сделал это»

У Air Race Kazan новый победитель

Фото: Максим Платонов

Второй в истории Казани Red Bull Air Race пусть и не принес сенсации — победителем стал чех Мартин Шонка, идущий в этом сезоне вторым в общем зачете, но наверняка стал настоящим откровением для тех казанцев, которые смогли позволить себе это недешевое зрелище. Нынешний трек в столице Татарстана, по признанию пилотов, был легче прошлогоднего, зато пролеты стали еще более красочными и захватывающими. Как итог, призеров разделили доли секунд. Корреспондент «Реального времени» побывал на втором дне соревнований, заглянув в святая святых пилотов — ангары, где их самолеты готовятся к стартам. Кто из пилотов влюблен в Россию, а кто посвятил ей свой самолет, как в 58 лет пережить сложнейший трек и чем очаровала победителя гонок Казань — об этом и других подробностях этапа Air Race в материале «Реального времени».

Необычно, интересно. Но очень дорого для российского зрителя

Упростив трассу в Казани, организаторы заодно и повысили цену билетов на казанский Air Race. Если на дебютный казанский этап авиагонок их можно было приобрести за 600—800 рублей, то на этот раз, чтобы попасть на трибуну недалеко от Центра семьи «Чаша», любителям авиагонок пришлось выложить аж 2 тысячи рублей, что сравнимо, например, с лучшими местами на хоккейных матчах «Ак Барса».

— Оно того стоило, все-таки не каждый день в Казани проходят события такого масштаба. На чемпионат мира нам попасть не удалось, так что решили компенсировать походом на Air Race, — поделилась с вашим репортером семейная пара из Казани во время перерыва.

Были и те, кто ради этих соревнований приехал из Уфы, Самары, Йошкар-Олы, Кирова и даже Ростова-на-Дону. С учетом затрат на дорогу и проживание удовольствие получалось совсем не из дешевых.

Были и те, кто ради этих соревнований приехал из Уфы, Самары, Йошкар-Олы, Кирова и даже Ростова-на-Дону. Фото Максима Платонова



Для скептиков, которые скажут: а какой смысл платить за кресло на трибуне, если можно посмотреть и из других мест, например с Ленинской дамбы, — ответим сразу: желающих полюбоваться за пируэтами в воздухе в исполнении звезд авиарейсинга категорически не пускали на пешеходную зону дамбы. Так что зрители столпились у ограждений бывшего фан-парка, который переоборудовали в некий аналог фан-зоны ЧМ по футболу, а у «Чаши» в некоторых местах можно было и в мяч поиграть. Видимо, далеко не всем пришлась по душе идея выложить немалую часть зарплаты за возможность погулять по парку Air Race и насладиться развлекательными «фичами».

Немного русский француз

С утра в ангарах для летчиков и их «летучих друзей», которые расположились на территории Kazan Ring в Высокогорском районе, уже вовсю кипела работа. Сервисмены натирали «сухие» самолеты (машины семейства «Су»), пилоты тоже колдовали у своих пластиково-железных «коней».

— Мы специально установили «винглеты» именно для казанской трассы — она сложная и очень резкая, нужно быстро выправлять самолет и тут же поворачивать, — объясняли журналистам в команде французского летчика Николя с интересной для российского уха фамилией Иванов (Ivanoff). Винглеты — это специальные загибы на концах крыльев для лучшей маневренности в воздухе. — На этот раз Казань приняла нас прекрасной погодой и условиями для полета. Мы помним, как в прошлом году нам пришлось соревноваться здесь в очень дождливую погоду. На этот раз все прекрасно!

Помимо этих «наворотов», оранжевый самолет француза получил еще один — на одной стороне самолета можно было заметить надпись с его инициалами и на русском языке, с российским флажком.

«Казань стала настоящим сюрпризом для меня. Город в центре России, но он очень похож на лучшие французские города, тут прекрасная «ривьера» и необычная архитектура». Фото inkazan.ru

При ближайшем общении корреспондент «Реального времени» выяснил, что русский дед Николя эмигрировал в свое время на Корсику. Как утверждает пилот, он нанес российские опознавательные знаки из уважения к своим корням. Правда, на русском Николя не говорит, да и со своими родственниками в России никогда не встречался.

— Когда вы выступаете здесь, в России, чувствуете некую связь с родиной деда? — спросил корреспондент «Реального времени» у Николя, когда тот отвлекся от работы.

— Я бы хотел сказать «да». Но я никогда не встречался со своей семьей, оставшейся в России. Конечно, выступать здесь, в России, для меня что-то особенное. Но я скажу так: я чувствую себя здесь как дома 50 на 50.

— Здесь несколько представителей Франции. Можно сказать, что французская школа пилотажа — лучшая в мире?

— Я думаю, во Франции действительно очень хорошо учат летать, у нас большие традиции в этом плане. Да, мы что-то перенимали и у других школ, многое — именно у российских летчиков, летавших на «сухих» самолетах.

— Вы уже оценили нашу трассу и город еще в прошлый раз. Какие впечатления?

— О, я был очень удивлен. Казань стала настоящим сюрпризом для меня. Город в центре России, но он очень похож на лучшие французские города, тут прекрасная «ривьера» и необычная архитектура. Я действительно под впечатлением.

Казанская трасса сложная и очень резкая, нужно быстро выправлять самолет и тут же поворачивать, объясняли журналистам в команде французского летчика Николя с интересной для российского уха фамилией Иванов (Ivanoff). Фото Максима Платонова



Все записные фавориты «слетели» на раннем этапе

Как оказалось, именно Иваноффу предстояло открывать соревновательный день, и то ли от неуверенности, то ли от волнения он показал довольно слабое время — 53,809 секунды, и ожидаемо пропустил вперед своего оппонента из Японии Ёсихидэ Муроя, который выступил не то чтобы блестяще, но был на секунду быстрее — 52,774. Многочисленные японские журналисты, пожаловавшие в Казань, в этот момент «раскачали» все побережье у медиацентра.

Другой записной фаворит казанского этапа — немец австрийского происхождения Маттиас Дольдерер перед соревнованиями рассказывал о своей необычной истории прихода в самолетный спорт. Оказалось, что в Казани выступал самый молодой инструктор в истории Германии:

— Мой первый полет случился, когда мне было три года, а в пять лет родители основали свое летное поле, где проводились тренировки. Можно сказать, я вырос на этом. В 14 лет совершил свой первый самостоятельный полет, а в 17 стал летать на планере. В 18 лет получил лицензию, гораздо раньше, чем водительские права. А уже в 20 лет я присоединился к национальной сборной Германии по высшему пилотажу. В 21 год стал самым молодым инструктором в истории Германии и много лет занимался летным инструктажем. К «Ред Булл Эйр Рейс» присоединился в 2003 году. Я многократный победитель соревнований и в 2016 году стал собственно победителем в общем зачете в «Эйр Рейс», — рассказал «Реальному времени» немец.

Все это звучало довольно убедительно, вот только в небе над Казанкой у немецкого гения что-то пошло не по плану. Он стал единственным, кто задел пилон на так называемом «Кремлевском углу», буквально срезав надувное сооружение, и получил три секунды штрафа. Таким образом, он пролетел более чем за 55 секунд, выбыв на первой стадии и уступив в паре оппоненту из Франции Франсуа Ле Во, который пролетел раунд 16-ти за 52,900. Кстати, этот француз тоже непосредственно связан с Россией, но не родственными связями, а своим увлечением. Оказалось, что он весьма недурно знает русский, и когда корреспондент «Реального времени» с ним заговорил, сразу перешел на русский. Пусть не без ошибок, но рассказал, что очень любит российскую культуру.

— Я полюбил русский язык и культуру, потому что я пилот. И если я хочу заниматься пилотированием на «сухих» самолетах, то я просто обязан знать русский. Ведь это родина пилотажа на «сухих» самолетах, — говорил Ле Во в своем ангаре с утра.

В другой паре чех Мартин Шонка был лучше испанца Хуана Веларде — 52,246 против 53,060. Правда, испанец все-таки прошел в следующий раунд — как лучший из проигравших (некий уайлд-кард за победу среди «лузеров»). Прошлогодний победитель казанского этапа «Эйр Рейс» 58-летний американец Кирби Чемблисс не без труда прошел канадца Пита Маклауда. В этот момент хоккейная душа вашего корреспондента немного позлорадствовала — с утра в беседе с канадцем выяснилось, что тот абсолютно ничего не знает о казанском «Ак Барсе», хотя, как и любой канадец, интересуется хоккеем.

Ну а другой американец, Майкл Гулиан, на треке был быстрее чилийца Кристиана Болтона.

«Боже мой, как я в мои годы смог пережить казанский трек? Но я сделал это»

Уже на «Этапе восьми» Ёсихидэ Муроя был дисквалифицирован, так что Кирби Чемблисс вновь прошел дальше — в четверку лучших. Уже в своей узнаваемой манере — заходя на второй круг и поднимаясь в небо в мертвой петле, он кричал что-то в свою камеру в кабине пилота. Возможно, в таком возрасте уже тяжело даются подобные нагрузки, а может, он так выплескивает эмоции. Так или иначе, ему это помогало!

Майкл Гулиан оказался проворнее в небе русофила Ле Во (53,262 против 53,140), Хуан Веларде опередил австрийца Мэтта Холла, получившего штраф в 3 секунды. А Мартин Шонка опередил на восемь десятых британца Бена Мерфи (52,809 и 52,009)

«С точки зрения моей команды, гонка получилась особенной, и победа здесь не менее ценна, чем на остальных этапах», — сказал Шонка. Фото tatar-inform.ru



Собственно, в финале чешский пилот и оказался победителем Red Bull Air Race Kazan 2018. Он опередил своего ближайшего конкурента Майкла Гулиана всего на одну десятую (52,123 против 52,228).

— Вы остановили всех американцев и их серию побед и выиграли две гонки подряд — в Будапеште и Казани. Какие ощущения? — спросили на пресс-конференции у победителя.

— Хочу поблагодарить за теплый прием в таком прекрасном городе, как Казань, — сказал Мартин Шонка. — Я очень рад, что Майкл не дает сбавить мне темп. После вчерашней квалификации мы не могли и думать, что можем показать такие результаты. Мы все это время решали, как спроектировать наш пролет так, чтобы вырваться вперед. И мы это смогли.

Если сравнивать с прошлым годом, то тогда была технически более сложная трасса. Но и здесь мы тоже смотрели на бумаге и думали, что будет просто, но в реальности все оказалось тяжело. Трасса оказалась очень интересной. С точки зрения моей команды, гонка получилась особенной, и победа здесь не менее ценна, чем на остальных этапах, — сказал Шонка.

Также чешский пилот не остался в стороне от похвал в адрес города — организатора соревнований.

— Казань — невероятный город. К сожалению, нет времени основательно погулять, но по тем прогулкам, которые были, понятно, что здесь богатая культура, приятные люди и развитая инфраструктура. Приятно будет вернуться сюда вновь, — сделал реверанс городу, хозяину этапа, триумфатор из Чехии.



Впрочем, в общем зачете серии Red Bull Air Race американец Гулиан сохранил за собой первую строчку (55 очков,12 из них за казанский этап). У Шонки — 49 очков (15 за Казань).

«Сейчас я чувствую себя как во сне. Это все результат стабильной работы. Мы много работали. И я думаю, что наши усилия оправданы», — резюмировал американец. Фото tatar-inform.ru



— В чем секрет вашей стабильности? Вы постоянно выходите в финалы четырех и набираете очки, — спросили у Гулиана.

— Если бы меня спросили перед первой гонкой сезона, могу ли я мечтать о четырех призовых местах в пяти гонках, я бы сказал — конечно, нет. И сейчас я чувствую себя как во сне. Это все результат стабильной работы. Мы много работали. И я думаю, что наши усилия оправданы, — резюмировал американец.

А прошлогодний триумфатор Казани Кирби Чемблисс оказался третьим с результатом в 52,304 секунды и получил 9 очков за казанский этап.

— В прошлом году вы были победителем. Что особенного в Казани, в этой трассе, что вы вновь в победителях?

— Гонка выдалась очень волнительной. Как вы могли видеть, нас всех разделили десятые доли секунды. И я снова надеюсь вернуться сюда, и, конечно же, быть первым.

Когда мы приехали сюда во второй раз, все говорили — ты же здесь выигрывал, тебе должно быть легко. Но та победа не стала преимуществом, ведь на этот раз здесь оказался совсем другой трек. Когда я впервые увидел его, я подумал: «Боже мой, в мои годы переживать такое»! Но я смог выступить и даже войти в число призеров, — не без самоиронии рассказал Чемблисс.

Впереди у пилотов еще три этапа в Австрии и два в США. Казанский же этап обязательно пройдет еще как минимум дважды. И кажется, Казань уже здорово прикипела к этому виду спорта. Пусть не всегда и не всем понятному, но безумно красивому и напряженному.