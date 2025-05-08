ЦСКА обыграл УНИКС во втором матче серии в полуфинале Единой лиги ВТБ
Армейцы повели в серии до четырех побед со счетом 2:0
ЦСКА обыграл в Москве УНИКС со счетом 87:95 во втором матче серии плей-офф в полуфинале Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком встречи стал баскетболист хозяев Алекса Аврамович с 32 очками. У УНИКСа больше всех набрал Маркус Кин — 23 балла.
Армейцы повели в серии до четырех побед со счетом 2:0. Следующие две игры ЦСКА и УНИКС проведут 12 и 14 мая в Казани.
Первый матч команд завершился победой московских армейцев со счетом 67:56.
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