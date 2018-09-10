По-хозяйски: казанский этап Кубка мира превратился в открытый чемпионат России

Татарстанские пловцы без медалей тоже не остались

Фото: Максим Платонов

Уже в первый день соревнований во Дворце водных видов спорта сборная России завоевала ровно треть призовых мест — 10 медалей на 10 дистанциях, причем четыре раза поднимались на высшую ступень пьедестала. Лидер нашей мужской команды Владимир Морозов в заплыве на 50 метров вольным стилем к тому же установил рекорд этапов Кубка мира. И в выходные хозяева не стали снижать оборотов, в чем лично убедился корреспондент «Реального времени».

День первый: доминирование россиян, непревзойденная Хоссу и целеустремленный Ларкин

Помимо Морозова, всех своих соперников в пятницу опередили его партнеры по сборной Ярослав Потапов (400 м вольным стилем), Антон Чупков (100 м брассом) и Виталина Симонова (200 м брассом). Но настоящей героиней первого дня казанского этапа КМ стала «дунайская русалка» Катинка Хоссу. Трехкратная олимпийская чемпионка первенствовала на дистанциях 200 м баттерфляем (здесь третьей стала наша Лада Брагина, уступившая победительнице почти 10 секунд) и 400 м вольным стилем, а также взяла серебро в заплыве 50 м на спине, опередив Марию Каменеву.

Еще одна олимпийская чемпионка Рио, шведка Сара Шестрем, первенствовала не на своей коронной дистанции 100 м баттерфляем, принесшей ей лавры чемпионки Игр, а в заплыве 50 м вольным стилем, опередив еще одного трехкратного олимпионика — голландку Кромовидьойо. Венгерская (6 призовых места) и голландская (4) сборные расположились за российской по количеству занятых призовых мест.

А вот законодатели плавательной моды американцы довольствовались всего двумя наградами, и обе завоевал чемпион мира 2016 года на короткой воде на дистанции 100 м комплексом Майкл Эндрю. Талантливый юниор, которому в апреле исполнилось 19 лет, на 50-метровке расположился вслед за Морозовым, а на дистанции 100 м баттерфляем опередил всех соперников, включая олимпийского чемпиона Лондона Чада Ле Кло. Последний заплыв был примечателен и тем, что второе место с именитым южноафриканцем разделил молодой казанский воспитанник Егор Куимов, показавший точно такой результат — 52,00.

Завершая разговор о первом соревновательном дне, отметим успех еще одного представителя мировой плавательной элиты австралийца Митчелла Ларкина. Специализирующийся на плавании на спине двукратный призер Олимпиады-2016 и победитель Игр Содружества с результатом 1:57,23 опередил россиян Дмитрия Мальцева и Максима Третьякова в своей любимой дисциплине на дистанции 200 м. «Даже если ты получишь медаль, нужно идти дальше, продолжать расти», — следуя своему девизу, спортсмен из страны кенгуру решил не останавливаться на одной высшей награде и продолжил побеждать и набирать рейтинговые очки во второй день казанского этапа Кубка мира.

Настоящей героиней первого дня казанского этапа КМ стала «дунайская русалка» Катинка Хоссу. Фото Максима Платонова



День второй: Юлия выходит на подиум, Морозов и Шестрем берут по два золота

Слова Ларкина не разошлись с делом: к золотой медали, завоеванной в первый день, он в субботу добавил еще одну высшую награду (200 м комплексом) и стал третьим на дистанции 50 м на спине. Наконец окончательно отоспался и включил полные обороты Чад Ле Кло, опередивший нашего Даниила Пахомова в заплыве на 200 м баттерфляем. Неугомонная Катинка Хоссу в шестой раз за два дня взошла на пьедестал, на этот раз на все его ступени. Ну а Сара Шестрем к золотой медали, завоеванной в первый день соревнований, добавила еще две награды высшей пробы — на дистанциях 50 м баттерфляем и 200 м вольным стилем.

Но доминировать на бирюзовых дорожках Дворца водных видов спорта продолжили хозяева. В субботу было разыграно уже не 10, а 12 комплектов наград, и россияне продолжили идти по своему графику — заняли 12 призовых мест. Как и днем ранее, четыре раза они становились первыми. Владимир Морозов принял вызов шведки Шестрем, завоевав свои вторую (50 м на спине) и третью (100 м вольным стилем) золотые медали казанского этапа КМ. Он еще, вместе с товарищами по команде Даниилом Марковым, Марией Каменевой и Елизаветой Клеванович, занял второе место в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем.

Отлично выступили и наши стайеры. Ярослав Потапов и Илья Дружинин заняли соответственно первое и второе места на самой длинной дистанции — 1500 м вольным стилем. Ну а изюминкой второго дня плавательного турнира стал заплыв женщин на дистанции 100 м брассом, на котором впервые перед болельщиками предстала секс-символ мирового плавания Юлия Ефимова. Первый казанский блин не оказался комом: со старта королева Юлия вырвалась вперед, и на финише ее отрыв от подруги по команде Виталины Симоновой составил более 1,5 секунды (1:05,94 и 1:07,56 соответственно). Конечно, с мировым рекордом Лилли Смит (1:04,13) Ефимова, прошедшая пик формы этого сезона, и не думала тягаться, да и стратегия Кубка мира диктует другие задачи — главное не рекорды, а первые места и рейтинговые очки. Шестрем, к примеру, на своей «коронке» (50 м баттерфляем) в Казани тоже почти на секунду уступила своему же мировому рекорду (25,39 и 24,43 соответственно). Ну а о том, что победа Ефимовой вызвала настоящую бурю восторга на переполненных трибунах ДВВС, и говорить излишне.

О том, что победа Юлии Ефимовой вызвала настоящую бурю восторга на переполненных трибунах ДВВС, и говорить излишне. Фото dspkazan.com

День третий: Шестрем и Хоссу — по пять золотых наград, Морозов — лучший среди мужчин

И накануне россияне чаще всех поднимались на пьедестал. Отрадно, что делали это не только признанные корифеи Морозов и Ефимова, но и восходящие звездочки из Татарстана. Один из них, альметьевец Эдуард Валиахметов, стал серебряным призером на 400 м комплексом, опередив еще одного нашего земляка Николая Соколова.

— Старался проплыть по своему основному результату 4:19, но не получилось в связи с болезнью. А так вторым местом доволен, все хорошо, — отметил последний.

— Каким в целом получился для вас этот этап Кубка мира?

— Мы с тренером планировали выступить получше, но будем работать.

— Насколько для вас радостное событие — перенос этапа из Москвы в Казань?

— Мне абсолютно безразлично. Мне даже интереснее выступать не дома, выезжать, путешествовать. Сам я занимаюсь в Альметьевске, и здесь меня поддерживают друзья, с которыми тренируюсь, — рассказал Соколов.

Еще одна представительница Татарстана поднялась на пьедестал, и тоже на вторую ступень на дистанции 200 м на спине. Быстрее челнинки Ирины Приходько оказалась только Катинка Хоссу. Которая, наряду с Сарой Шестрем, стала самой титулованной участницей казанского этапа — на счету обеих по пять золотых медалей.

— Считаю свое выступление отличным. Думаю, что справилась, — сказала татарстанская спортсменка.

— Насколько тяжело бороться с Хоссу, которая выигрывает почти все заплывы, в которых участвует?

— Она сначала проплыла 800 метров, и я думала, что догоню ее, но силы под конец кончились.

— Каким в целом получился для вас казанский этап?

— Более чем хорошо.

— С физическим состоянием не было проблем, ведь это только начало сезона?

— Нет, подготовка велась уже три недели, работа была проделана. И приятно выступать на родине — свои болельщики, мощная поддержка. Я тренируюсь в «Олимпийском» в Челнах, но Казань — это почти дом.

И в выходные хозяева не стали снижать обороты. Фото Максима Платонова



Митчелл Ларкин: «В Москве здорово, но я предпочитаю Казань»

Равномерно распределив силы по трем соревновательным дням, австралиец Ларкин в каждый из них выигрывал по золоту. В воскресенье на дистанции 100 м на спине он опередил Майкла Эндрю и Владимира Морозова, в последний день этапа добавившего в свою копилку две индивидуальных бронзы и серебро в смешанной эстафете.

— Сезон только начинается, но я уже много тренируюсь и поэтому не удивлен своему результату, — высказался Ларкин.

— А показанным временем довольны?

— Вполне. И тренер удовлетворен с учетом того, что отдых после завершения предыдущего сезона оказался не очень продолжительным.

— Вы не в первый раз в Казани. Заметили перемены?

— Да. Стало еще больше цветов. Здесь очень красиво, условия в бассейне прекрасные. Хорошо, что в Казани этапы будут проводиться ежегодно, это очаровательный город, даже фантастика. Интересно, что на чемпионате мира-2015 мы плавали не здесь, а на футбольной арене — это вообще уникальный прецедент.

— Как вы отнеслись к тому, что этап перенесли из Москвы в Казань?

— В Москве здорово, но я предпочитаю ваш город. Сюда приятно возвращаться снова и снова.

Андрей Говоров: «Оцениваю свое выступление на 7 баллов по 10-балльной шкале»

Плавание вне политики — так можно сказать об очередном выступлении в России улыбчивого и общительного украинца Андрея Говорова, специалиста по ультракоротким дистанциям (к бронзе на 50 м вольным стилем он в воскресенье добавил золото на 50-метровке баттерфляем)

— Всегда можно выступать лучше, но у любого спортсмена есть ошибки. Я всегда настраиваюсь бить свои рекорды, и этот заплыв не был исключением, но после чемпионата Европы и всех турниров, которые были в этом году, очень сложно было сохранить форму. Я уезжал один на сбор, пытался что-то сделать, но Кубок мира не входил в наши планы. Тем не менее я получаю удовольствие от того, что делаю, и для меня в Казани был небольшой праздник, — заявил украинский пловец.

— В целом все удалось из задуманного на этом этапе?

— Примерно 7 баллов из 10. Сделал все, что мог, на результат повлияло множество факторов. Не хочу говорить об отрицательных, но всегда что-то мешает и не всегда можно с этим справиться.

Владимир Морозов стал самым титулованным из российских пловцов в Казани, завоевав три награды высшей пробы. Фото dspkazan.com

Ефимова, Морозов, Чупков: «Когда отдыхать? Улетаем в Доху»

Лучший российский брассист Антон Чупков к золоту на стометровке в воскресенье добавил высшую награду на своей «коронке» на дистанции в два раза длиннее, Он, как и его товарищи по сборной России (на счету которой 10 наград высшей пробы), торопился в Катар, на второй этап Кубка мира, который примет 50-метровый бассейн в Дохе уже 13 сентября.

— Я уже выступал на Кубке мира, но никогда не брал до Казани золотых медалей. А здесь сразу две — я доволен.

— Сейчас хоть немножко удастся отдохнуть?

— Через два дня улетаем в Доху на второй этап КМ. Также будет длинная вода, буду бороться, стараться победить.

Владимир Морозов улетал в Доху еще раньше, чем Чупков. Он стал самым титулованным из российских пловцов в Казани, завоевав три награды высшей пробы.

— Свое выступление оценил бы на отлично, получилось даже лучше, чем загадывал. Сегодняшними бронзами на своих неосновных дистанциях (50 м баттерфляем и 100 м на спине) очень доволен — даже и не мечтал об этом, — признался Морозов.

— Как можно отдыхать, набирать силы, восстанавливаться при таком графике?

— Денек отдохну, акклиматизируюсь и буду спокойно плавать. Не утруждаться, набирать стартами форму на следующих этапах. Тренер мне сегодня даже советовал не плыть на спине, потому что шансы были невелики, на отдых было 15 минут, а впереди еще ждала эстафета. Но решил, что в худшем случае это будет работа, а в лучшем медаль. Получилось как лучше.

Юлия Ефимова, завоевавшая в воскресенье свое второе золото в заплыве 50 м брассом, умоляла журналистов задать ей единственный вопрос. И причина была более чем веская: самолет ждал «Мисс плавание» уже через два(!) часа после окончания последнего номера программы — смешанной эстафеты 4х100 м, в которой россияне пришли к финишу вторыми вслед за сборной Голландии.

— Дальше вы едете в Доху. У Морозова вылет в 5 утра завтра.

— А у меня сегодня в 22, так что извиняюсь, побежала.