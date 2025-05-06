Форвард УНИКСа Лопатин: «ЦСКА всегда непростой соперник, будет битва»

Фото: Руслан Ишмухаметов

Форвард УНИКСа Андрей Лопатин высказался об ожиданиях от полуфинальной серии с московским ЦСКА в плей-офф Единой лиги ВТБ. Первая встреча команд состоится 6 мая в Москве.

Лопатин считает ЦСКА непростым соперником и ждет ожесточенной битвы за выход в финал турнира.

«ЦСКА — всегда непростой соперник. Самым сильным клубом «армейцы» станут, если выиграют чемпионат. Но для этого им сначала нужно пройти нас. Уверен, в полуфинале будет битва», — цитирует Лопатина клубная пресс-служба.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

ЦСКА закончил регулярный чемпионат на одну позицию выше УНИКСа, поэтому будет иметь преимущество домашней площадки. Первые два матча полуфинала пройдут в Москве — 6 и 8 мая, затем команды дважды сыграют в Казани.

В финале победитель сыграет с лучшим из параллельной полуфинальной пары между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубанью».

Зульфат Шафигуллин