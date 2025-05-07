Трамп заявил, что не знал о недопуске России на чемпионат мира по футболу в США

Фото: Динар Фатыхов

Президент США Дональд Трамп не знал об отстранении сборной России от футбольного чемпионата мира — 2026. Турнир пройдет на территории США и Мексики.

Трамп удивился отсутствию России в списке возможных участников ЧМ-2026 при встрече с главой ФИФА Джанни Инфантино.

— Россия отстранена? Я не знал. Но я тут не босс. Вы босс в этом вопросе, — заявил Трамп, показав жестом в сторону Инфантино.

После этого, по данным канала Real America’s Voice, глава ФИФА добавил, что Россию вернут на международные турниры по футболу после окончания конфликта на Украине.



Российские сборные и клубы отстранены от мировых соревнований с весны 2022 года.

Зульфат Шафигуллин