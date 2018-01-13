Горячие финские парни против фаворитов-россиян. Как прошел гандбольный поединок в казанском «Баскет-холле»

Сегодня в казанском «Баскет-холле» прошел матч группового этапа квалификации к чемпионату мира 2019 года по гандболу между сборными России и Финляндии. Россияне выиграли со счетом 36:26, одержав шестую победу подряд. Теперь за путевку на чемпионат мира российская команда поборется в стыковых встречах – они пройдут в июне этого года. На матче побывал фотокорреспондент «Реального времени».