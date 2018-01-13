Горячие финские парни против фаворитов-россиян. Как прошел гандбольный поединок в казанском «Баскет-холле»

Сегодня в казанском «Баскет-холле» прошел матч группового этапа квалификации к чемпионату мира 2019 года по гандболу между сборными России и Финляндии. Россияне выиграли со счетом 36:26, одержав шестую победу подряд. Теперь за путевку на чемпионат мира российская команда поборется в стыковых встречах – они пройдут в июне этого года. На матче побывал фотокорреспондент «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии