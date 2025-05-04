В «Казанском марафоне» приняли участие рекордные 35 тыс. человек

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана завершился «Казанский марафон». Во второй день мероприятия дистанцию 21,1 км пробежали 9 тыс. человек, 42,2 км — еще 9 тыс.

Накануне, в первый день марафона, на забег 3 км вышли 7 тыс. человек, а на 10 км попробовали себя 10 тыс. Еще 2,6 тыс. участников были в детских забегах, которые прошли в пятницу.

Это рекордная аудитория для «Казанского марафона» с момента возрождения старта в 2015 году. В прошлом году мероприятие собрало 28 тыс. бегунов.

Напомним, россиянин Дмитрий Неделин победил на «Казанском марафоне» в забеге на 42,2 км. Он пробежал дистанцию за 2 часа 9 минут 38 секунд. На дистанции Неделин обошел трех африканских бегунов.

Елизавета Пуншева