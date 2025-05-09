80-летие Победы в Великой Отечественной войне в Казани: парад на площади Тысячелетия
Прямую трансляцию праздничных мероприятий, в том числе торжественного прохождения войск Казанского гарнизона, ведет телеканал ТНВ
Сегодня, 9 мая, Россия празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По традиции на площади Тысячелетия в 10.00 стартует парад войск Казанского гарнизона. Торжественным строем пройдут 32 расчета, а вместе с военнослужащими маршировать будут курсанты, кадеты, ветераны боевых действий, юнармейцы и суворовцы — всего 2 тысячи человек. Танк Т-34 «Колхозник Татарстана» проедет во главе механизированной колонны. Впервые в параде примут участие современные танки Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ и Т-72, боевая машина поддержки танков «Терминатор» и другая военная техника. Прямую трансляцию праздничных мероприятий, в том числе торжественного прохождения войск Казанского гарнизона, ведет телеканал ТНВ.
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